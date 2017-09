Svanholm har vundet alt

Det har været en fornem sæson for Svanholm Cricketklub.

Klubben fejrede sit 60 års jubilæum med at vinde alle de fire officielle danske mesterskaber.

I weekenden sluttede klubben af med at vinde båre Junior og lilleput-DM, og gjorde dermed rent bord over Dansk Cricket Forbunds udsatte guldmedaljer i alle rækker.

– Vi er naturligvis både stolte og glade for at slutte vores sæson nummer 60 af med disse flotte resultater, og dermed kan bryste os af, at vi i Brøndby endnu engang har sat os som den førende magtfaktor i dansk cricket, ikke mindst vores resultater på ungdomsfronten lover godt for det fremtidige arbejde, siger Jørgen Jønsson fra Svanholm i den forbindelse.