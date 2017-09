Terroranholdelse i Brøndby

En 28-årig mand og en 29-årig kvinde blev torsdag anholdt i Hallingparken.

De to er sigtet for medvirken til forsøg på terrorisme i udlandet.

I en pressemeddelelse fortæller Politiet, at sagen handler om indkøb og fragt af genstande fra Danmark, der skulle sendes til Islamisk Stat i Syrien og Irak og anvendes til kamphandlinger

De to anholdte er sigtet efter straffelovens §114, stk. 1, nr. 1 og 2, jf. § 21 og § 23, der omhandler terrorisme med manddrab og grov vold og forsøg herpå samt tilskyndelse til at begå terrorisme.