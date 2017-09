Tid og sted

Fra kræftsyg til ekstremidræt

I 2013 blev den dengang 62-årige Peter Møller ramt af modermærkekræft. Det ændrede hans liv 180 grader. Efter nødvendige operationer, behandlinger og start på årelange kontroller blev en gammel drengedrøm hevet frem fra gemmerne. Nu skulle en vanvittig idé om at cykle på tværs af USA udleves.

Hurtigt blev det afgjort, at turen skulle afvikles i efteråret 2016, og at der skulle cykles til fordel for Kræftens Bekæmpelse og forberedelserne gik i gang.

13. september 2016 var der afgang fra San Francisco med kurs mod New York, og det blev til i alt 5.690 km.

Fakta

Foredraget er gratis og uden tilmelding. Det afholdes af Brøndby Kræftcafé. Foredraget finder sted tirsdag d. 26. september kl. 15 – 17 i Kulturhuset Kilden, Nygårds Plads 31, Brøndby.

Der vil blive serveret kaffe/the og frugt.

Fokus på hørelsen

Diabetesforeningen i Vallensbæk sætter fokus på hørelsen onsdag den 20 september kl. 19.00 i stuerne på Korsagergård, Vejlegårdsvej 121 i Vallensbæk.

Her kommer marketingchef Peter Georg Hansen og fortæller om sammenhængen mellem diabetes og høretab, og høretab i almindelighed.

Alle tilhørere får denne aften også mulighed for at få foretaget en gratis hørescreening/vejledende høreprøve. Diabetesforeningen byder på kaffe og sund kage.

Alle er velkomne.

Vælgermøde om Trafik

Mandag d. 25. september kl. 19 afholder Cyklistforbundets Brøndby-Hvidovre Afdeling trafik vælgermøde i Kulturhuset Brønden.

Trafik vælgermødet er en optakt til Kommunalvalget, der afholdes d. 21. november.

Trafik vælgermødet er en mulighed for de politiske partier til at give deres bud på den kommunale trafikpolitik. Både hvad angår de omfattende visioner og hvad angår den daglige afvikling.

Mødet er åben for alle.

Årsmøde i Danmarks Naturfredningsforening

Den 28. september holder Danmarks Naturfredningsforenings Brøndbyafdeling årsmøde i Brøndbystrands forsamlingshus.

Her vil man blandt andet fejre 25 jubilæum for foreningens slentreture. Lige siden har en større gruppe af folk mødtes hver mandag morgen og vandret sammen i naturen.

Generalforsamlingen starter med, at foreningen kl. 18 er være vært til dagens ret med øl/vand. Kl. ca. 18.45 -20 er der generalforsamling med beretning om årets aktiviteter og valg til bestyrelsen. Herefter vises der billeder og drikkes kaffe.

Sidste frist for tilmelding er den 25. september.

Kontaktperson Eva Boring Petersen 20227735 , evaboring@gmail.com