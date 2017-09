Tidsrejse i Ejby Mose

Glostrup Kommune og en række lokale foreninger inviterer igen i år til fantastiske naturoplevelser i Ejby Mose på Naturens Dag søndag 10. september. Her vil du kunne opleve mosen fra en kano, studere dens fisk, ride på ponyer, svinge dig i tovbanen, lave lækker bålmad, prøve kræfter med høslæt og meget mere.

Fokus på historien

I år er der særlig fokus på historien i Ejby Mose. Man kan deltage i den kollektive udgravning af affaldsbjerget i Ejby Mose. Vi bryder muldens forsegling og går mere end 80 år tilbage i tiden.

– Med spand, skovl og metaldetektor, kan du være med til at skabe denne historiske udgravning i Ejby Mose. Vi graver igennem mulden, der har forseglet affaldet siden 1971 og fortidens genstande vil igen se dagens lys, siger Anna Weber Henriksen, der er kunstnerisk leder af Kolonien Research Space, og har udviklet projektet i tæt samarbejde med Glostrup Kommune.

Arkæologen Mie Pedersen fra Museum Sydøstdanmark leder udgravningen og står klar til at fortælle om objekterne, mens gæsterne renser dem.

Herefter vil de mest interessante fund blive bevaret i den store tidslinje, der rummer fortiden, men også fremtiden – for hvor længe vil disse objekter mon være om at blive nedbrudt?

Du kan også læse Erling Bojsen’s barndomsminder fra 1966-1972. Han var blandt de børn, der brugte lossepladsen som legeplads, da han var barn.

Efterfølgende bliver samlingen af dagens genstande afleveret til Glostrup Lokalhistoriske Arkiv.

Som en del af dette projekt, kan du også opleve kunstværket ”Fremgangsillusioner”, en lydinstallation på toppen af affaldsbjerget, der vil fortælle dig om landskabet – Ledsaget af tre historiske fotografier af området som det så ud i 1975.

Naturens dag

Naturens dag er søndag den 10. september klokken 11-15 i Ejby Mose.

Spejderne i Ejby, Ejby-Glostrup 4H, Danmarks Naturfredningsforening, Biavlerforeningen i Ejby, Naturvejlederen fra Vestskovens Naturskole, Kolonien Research Space og Glostrup Kommune står bag arrangementet.

Yderligere information om arrangementet på www.glostrup.dk/naturensdag og www.naturensdag.dk