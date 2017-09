To blokke mere til ældre

I den fælles pressemeddelelse, som de fire partier udsendte, efter de sidste mandag indgik et budgetforlig for næste år, fremhæver de som det første, at der er afsat flere midler til børnene og til de ældre.

Det, pengene til de ældre blandt andet skal bruges til, er etableringen af to nye boligblokke ved Pilehavehus. Blokke, der blandt andet skal bestå af ægtefælleboliger.

En beslutning som Dansk Folkeparti er tilfreds med, siger Kenneth Kristensen Berth:

– Det er jo sådan set fint med Pilehavehus.

Men, tilføjer Kenneth Kristensen Berth, det kunne have været endnu bedre:

– Borgmesteren vil ikke bygge nyt, og det er da ærgerligt. Der mangler stadig plejeboliger, hvis den ene ægtefælle bliver syg og kræver pleje og de stadig ønsker at bo sammen. Vi kan ikke være bekendt, at ægtefæller skal skilles i sådan en situation.

Også hos Venstre er man tilfreds med et men:

– Udbygningen af plejehjemskapaciteten har længe stået på vores ønskeliste, så det er fint. Men vi ville gerne have haft et nyt plejehjem. Behovet er der måske ikke endnu, men vi ved, det kommer.

Henrik Rasmussen (K) er godt tilfreds med, at der er afsat penge til at udvide Pilehavehus:

– Der er behov for disse ægtefælleboliger, så det er godt, de kommer.

Også Socialdemokratiet er godt tilfreds med beslutningen. Således siger Søren Wiborg:

– Behovet er der, og derfor er det naturligt, at vi gør det nu, da økonomien tillader det.

Dog mener Søren Wiborg ikke, som Dansk Folkeparti og Venstre, at der skal bygges nyt:

– Fordi der kommer flere ældre, er det ikke det samme som, at der skal bygges nyt. Vi har ret præcise befolkningsprognoser, og ud fra dem kan vi se, at behovet for helt nyt ikke er der lige nu. Det giver ikke mening at bygge nyt for at fylde det med borgere udefra.