Trygheden skal tilbage til Stationstorvet

– Jeg og andre borgere i Vallensbæk oplever, at flere unge mennesker, primært fra andre kommuner, i stigende grad opholder sig i området omkring stationen og skaber utryghed for kommunens borgere. Det vil jeg ikke acceptere, siger Henrik Rasmussen (K), borgmester.

At det er unge fra andre kommuner, er Henrik Rasmussen ikke i tvivl om:

– Det er politiet, der ved, hvilke andre kommuner, de kommer fra. Men hvis det var unge her fra byen, så ville vore forebyggelsesmedarbejdere kunne gøre noget. Men det kan de ikke i det her tilfælde. Det virker som om, de unge er smarte nok til at agere udenfor deres egen kommune.

Flere tiltag

Igennem de senere år har flere Vallensbækborgere følt sig utrygge under ophold omkring stationen.

En utryghed Vallensbæk Kommune har forsøgt at imødegå ved blandet andet at etablere ny og bedre belysning, at bygge flere boliger i området, at åbne arealer samt løbende at have udstillinger i DIAS.

Tiltag der har afstedkommet mindre hærværk og færre indbrud.

Mens som altså ikke har fjernet den utryghed flere Vallensbækborgere har under ophold i området.

Utrygheden stammer hovedsagligt fra unge, der sælger stoffer i stationsområdet.

Derfor vil kommunen også øge indsatsen med blandt andet flere forebyggelsesmedarbejdere, øget videoovervågning og samarbejde med politiet om hele den forebyggende indsats.

– Vi har nu sat videoovervågning op flere steder på Stationstorvet, så både rådhuset, Kultur- og Borgerhuset, butiksfacader og parkeringsarealer er overvåget, og vi tilpasser løbende til ballademagernes adfærd. På selve stationen har DSB overvågning, og vi taler med ejeren af det sydlige stationstorv om, at der bør opsættes overvågning, når ombygningen er færdig. På den måde hjælper vi politiets indsats mod kriminalitet, siger Henrik Rasmussen, der ikke frygter, at flere kamaraer vil være et problem:

– Borgernes tryghed er vigtigere end angsten for overvågning. Faktisk giver det jo flere muligheder, for at kæmpe mod de problemer, der er.

Anmeld det

Ifølge Henrik Rasmussen er det vigtigt, at byens borgere selv tager del i kampen for at få trygheden tilbage på Stationstorvet:

– Jeg har nul tolerance med dem, der kommer hertil og sælger stoffer og opfører sig truende. Kommunen har ikke beføjelse til at arbejde forebyggende med de unge, der nu optræder i centerområdet, da de ikke er fra Vallensbæk. Derfor opfordrer jeg borgerne i Vallensbæk til at ringe 114 og melde det, hver gang de ser lovovertrædelser. Det er en politiopgave at tage sig af kriminalitet.

Politiet har nemlig brug for hjælp:

– Den eneste måde, politiet kan få et overblik over situationen, og faktisk gøre noget ved det, er hvis vi alle sammen gør opmærksom på problemerne, når vi ser dem siger Henrik Rasmussen.

Sammen med de øvrige borgmestre i Københavns Vestegns Politikreds skriver Henrik Rasmussen nu til justitsministeren for at få flere betjente til vestegnskommunerne.

Man kan også tippe politiet med tekst og billeder via app’en ’Politi’, som man finder i App Store og Google Play.