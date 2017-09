U14 basket fik medaljer

I weekenden har Glostrup Basketballs U14 drenge og piger været til sæsonens første opstartsstævne, A4 Sportswear Cup.

Holdene har fået nye trænere og var derfor ekstra spændte.

Lørdagen bød på to kampe for begge hold. Søndag spillede holdene de sidste indledende kampe, hvilket resulterede i to sejre. Det betød, at U14-drengene gik ubesejret i finalen, mens pigerne skulle spille bronzekamp.

I finalen ventede drengene fra Hvidovre. Det blev en tæt og intens kamp. Glostrup- drengene var dog hele vejen i førersædet og vandt finalen med 18-12. Kæmpe resultat for holdet og for hele Glostrup Basketball. Holdet fik efter kampen velfortjente guldmedaljer og pokal.

Holdets talentfulde spiller Mathias Bjørn opnåede desuden den ære for andet år i træk at blive kåret til finalekampens mest værdifulde spiller.

Pigerne spillede bronzekamp mod Køge-pigerne. Her var Glostrup-pigerne opsatte på at spille sig fem til sejr og snuppe bronzemedaljerne. De var klar fra start og satte sig på kampen. Angrebsspillet flød, og i forsvaret blev der lukket ned. Der var aldrig tvivl om sejren, U14-pigerne fra Glostrup vandt en sikker sejr og sikrede sig bronzemedaljer.

Begge hold kunne derfor stolte tage hjem fra Solrød med medaljer og pokal i tasken.