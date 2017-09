Vallensbæks børn finder cyklerne frem

Den årlige Alle Børn Cykler-kampagne har til formål at få flere børn til at cykle til og fra skole og cykle mere i det hele taget.

Sidste år deltog 135.990 skoleelever landet over, og mindst lige så mange skulle gerne komme i sadlen i år. Heriblandt en masse børn fra Vallensbæks tre folkeskoler samt den private skole Gideonskolen.

I de to uger, kampagnen varer, samler man point klassevis ved at cykle så mange dage som muligt. Efter kampagnen trækkes der så lod om cykelpræmier.

Ifølge arrangørerne er brugen af cyklen mere aktuel, end den har været i mange år, fordi den er sund, er billig og individuel.

Ligeledes er cyklen et væsentligt bidrag til løsningen af klima- og forureningsproblemer, udryddelse af trafikpropper i byerne samt til at forbedre folkesundheden.

Alle Børn Cykler arrangeres af Cyklistforbundet i samarbejde med TrygFonden.