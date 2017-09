Venner fra den tyske skolepatrulje på besøg

Brøndbys venskabsbysamarbejde med Steglitz-Zehlendorf går mange år tilbage og til næste år kan det fejre 50 års jubilæum. De to byers skolepatruljer besøger på skift hinanden, og i år var det Brøndby Kommune, der havde værtsrollen.

– Tusinder af voksne, børn og unge fra vores to lande har gennem årene besøgt hinanden. Der har været tale om for eksempel fodbold- eller håndboldspillere, gymnaster, svømmere, seniorer, frimærkesamlere, afgangsklasseelever fra de kommunale skoler og skolepatruljer, som jer, der har taget plads i kommunalbestyrelsessalen her i dag, sagde Kent Max Magelund (S), da han i forrige uge bød de tyske skoleelever velkommen.

Belønning for indsats

Skolepatruljerne er elever fra 6. og 7. klasse, der hver dag står parat med den let genkendelige vest og stav og sikrer, at elever kommer sikkert over vejen og i skole.

Jobbet som skolepatrulje er ulønnet, og hver elev har typisk én vagt om ugen året rundt.

Alligevel har hverken Brøndby eller Steglitz-Zehlendorf problemer med at få eleverne til at melde sig til skolepatruljen.

– Vi har faktisk venteliste til vores skolepatrulje her i Brøndby, fortæller Steen Rosted, lærer på Brøndbyvester Skole og skolepatruljeinstruktør.

Steen Rosted koordinerer udvekslingen af skolepatruljer med venskabsbyen Steiglitz-Zehlendorf, som har stået på siden 1968.

I år var der endnu en gang lagt op til en begivenhedsrig uge, som tak til de elever, der hver dag hjælper deres kammerater.

– Vi synes, at det er vigtigt at belønne dem og sige tak for deres store indsats, siger Steen Rosted.

– En tur hvor de skal klare sig uden forældre og møder jævnaldrende kammerater, der har det samme job som dem selv, er både sjovt og udbytterigt.

Brøndby Kommune har 37 aktive skolepatruljeelever fra 6.- og 7.-klasse, der som en del af udvekslingen, inviterer deres tyske kolleger med hjem til hygge, mad og oplevelser. I løbet af ugen var de danske og tyske skolepatruljeelever blandt andet ude og bowle, på sightseeing og en tur i Tivoli.