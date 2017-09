Venstres ønsker det nye plejehjem i Vesterled

Den meget smukke bøgeskov omkring rådhuset er fredskov og kan derfor ikke uden myndighedernes tilladelse ryddes til fordel for etableringen af et nyt Gildhøjhjem.

Der er ikke nogle faktuelle argumenter eller analyser, der har bekræftet, at en placering i stedet for fredskoven er den bedste placering. Antagelsen om denne placering bygger alene på borgmesteren og socialisternes, med deres flertal, egen mavefornemmelse.

Venstre mener, at den bedste alternative beliggenhed er i Vesterled, fordi vi ønsker at beholde fredskoven, men også fordi Erhvervsministeriets Fingerplanrevision spor 1 giver området omkring Brøndby Stadion særlige byggemuligheder, kaldet Sportsbyen, til idrætsrelaterede funktioner og erhverv, hvilket med Venstres fulde støtte, kan udnyttes optimalt ved flytning af det nedslidte Gildhøjhjem til området i Vesterled.

Vi mener ikke, at et plejehjem skal ligge i en sportsby med fokus på oplevelsesøkonomi.

En mulig placering i Vesterled kan være den store lyse grund ved siden af Vesterled Børnehave, hvor der arealmæssigt er mulighed for at kunne bygge et af fremtidens mest moderne plejecenter.

Dog har vi fortsat forbehold for at udpege en bestemt grund til det nye Vesterled Plejehjem. Det er begrundet i, at der endnu ikke er tilstrækkelige undersøgelser, der dokumenterer forventningerne til pladsbehov, hvilke fysiske og psykiske vanskeligheder de kommende borgere har, krav til sikkerhed i bygninger der vil indeholde den nyeste teknologi, om man fra politisk side vil bruge den nyeste teknologi og om plejehjemmet alene skal huse de mest svageste borgere, eller hvilke ældre man påtænker at fremtidens plejehjem skal tage imod.

Derfor mener vi i Venstre, at det er tude tosset at tale om placering, før vi har et tilstrækkeligt faktuelt grundlag at træffe beslutning ud fra.