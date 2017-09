Vestskoven – 50 år som grønt åndehul

Et begreb, der er meget populært for tiden, er staycation. Det er afledt af det engelske ord for ferie, vacation, og for at blive, stay. Det er altså en ferie, hvor man bliver hjemme og oplevet alt det i ens egen by, som man ikke har tid til i hverdagen.

En af de ting, man kan opleve i Glostrup er Vestskoven, hvis østlige del ligger i Glostrup Kommune. Vestskoven har i år 50 års jubilæum, og Folkebladet bringer derfor her, med kyndig hjælp fra Stephan Springborg, der er naturvejleder ved Naturstyrelsen Østsjælland, skovens historie og en guide til, hvad man kan se, hvis man vil en tur i skoven.

Ung skov

At en skov bliver 50 år lyder måske ikke af så meget, når man tænker på, at vi andre steder har skove, hvor nogle af træerne er over 1.000 år gamle. Det er de naturligvis ikke i Vestskoven, men det er altså helt unikt, at vi her har med en kæmpestor og ret ny skov at gøre.

Og Vestskoven er stor. Omkring 1.400 ha, og det er det samme som 14 kvadratkilometer eller, som man altid opgør den slags, cirka 2.000 fodboldbaner.

Vestskoven rummer de fleste danske naturtyper, og der er derfor mulighed for at besøge lige den naturtype, som man holder mest af eller som man har lyst til at udforske og lære at kende – den dag.

Hvissingestenen

Vestskoven strækker sig otte kilometer fra øst til vest. Vi vil i denne artikel fokusere på den del, der ligger tættest på Glostrup, altså stykket fra Vestvolden til Herstedhøje.

I området omkring Hvissinge er der plads til sportsaktiviteter. Parcelgården har hestefolde i skoven, og der er mange kilometer ridestier gennem skoven. Man kan også spille fodbold på fine baner. I samme område er det helt almindeligt, at møde trolde, elver og orker. Det er en masse unge, der er ude og lave rollespil, som gemmer sig bag de fantastiske munderinger.

Her finder vi også Sjællands største sten, Hvissingestenen. Stenen var nær blevet sprængt bort, da den lå i vejen for et anlægsarbejde, men heldigvis blev den fredet og flyttet, inden det kom så vidt. Du kan stadig se de huller, der blev boret i stenen til dynamitten – så det var tæt på, at den var endt som skærver.

Hundeområde

Her i Hvissingeområdet møder vi den første af de kunstige bakker, der findes i skoven, og det er Oxbjerget. Området omkring bakken er indhegnet, da den i dag blandt andet bruges af en masse glade hundeluftere, idet man her må lufte hunden uden snor – men selvfølgelig uden at genere andre brugere.

På den anden side af den fine nye gang- og cykelbro, der gør det nemt at passere Ring 3, ligger områder, hvor der før Vestskoven lå en masse frugtplantager. Det er endnu muligt at finde gamle pæretræer fra den tid, og det er naturligvis tilladt at samle ind til eget forbrug – hvis du kan finde nogle, for træerne er ikke blevet passet, som man gør i en driftig frugtplantage, og træerne er derfor blevet lidt gamle og trætte at se på.

Sø opkaldt efter skaber

Fra de gamle frugtplantager går vi videre mod vest, og der kommer vi gennem en masse tæt skov, hvor træerne nogle steder er temmelig store. Specielt er lærketræerne blevet meget høje og tykke. Her kan man være heldig at møde spurvehøgene på vild jagt mellem træerne, mens småfugle forskrækket flyver i skjul for den hurtige jæger.

Ude af skoven når vi frem til Hakonsøen, som har navn efter en af Vestskovens mange og med rette stolte fædre, nemlig chefredaktør Hakon Stephensen, som i 1966 skrev den kronik, der for alvor fik sat skub i projektet. Søen ligger smukt og idyllisk med syngende nattergale i maj og et rummeligt bålhus tæt ved, så madpakken og fuglefløjt kan nydes i ly og læ.

Vest for Hakonsøen findes Stensletten som strækker sig helt hen til foden af Herstedhøje, hvor Naturcenter Herstedhøje er placeret fint i læ ved foden.

Herstedhøje

Naturcenteret er åbent hele året og har udstilling og Skovhjælperne giver gerne input til, hvad der ellers skal besøges i skoven.

Herstedhøje er høj, og kan godt føles som et bjerg. Men et bjerg, er det nu ikke. Herstedhøje er 67 meter høj målt fra havoverfladen, og 42 meter høj målt fra det omkringliggende landskab, så med lidt god vilje er den et halvt bjerg med en formidabel udsigt fra toppen. Det vil være alt for omfattende at fortælle om det hele, men alligevel bør det nævnes, at hele Københavns skyline kan ses mod øst, mod nord Hareskovene, mod vest Roskilde Domkirke og mod syd er det Stevns klint der ses som en stribe i horisonten. Retningspilen på toppen viser vej med retning og afstande angivet til det meste af det, man kan få øje på.