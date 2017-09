Visionsdag for Glostrup Skole

Elever, forældre, medarbejdere, ledere, politikere og repræsentanter fra erhvervslivet er alle velkomne til Visionsdagen, hvor Glostrup Skoles fremtid og visioner drøftes. Efter morgenmaden byder borgmester John Engelhardt, direktør for Kopenhagen Fur Sander Jacobsen, skolebesty-relsesformand Emilie Sloth og skoleleder Yasar Cakmak velkommen. Herefter hjælper eksterne konsulenter i samarbejde med kommunens HR-afdeling og bordværter deltagerne sikkert gennem nogle spændende timer, der blandt andet kredser omkring, hvad der skal kendetegne Glostrup Skoles faglighed, kultur og samarbejde med omverden. Visionsdagen afsluttes med en opsamling af dagens cen-trale budskaber, som skolens ledelse og medarbejdere ef-terfølgende skal arbejde videre med.

Visionsdagen har stor opbakning fra både forvaltning og politikerne.

– Skolen har en central rolle og plads i ethvert lokalt samfund. I Glostrup, hvor vi kun har en skole, skal vi alle bakke op om, at vi har en velfungerende og attraktiv skole, som vi alle er stolte af og trygge ved, fordi den er kendetegnet ved høj faglig-hed og trivsel for både elever og medarbejdere, og samtidig åbner sig op og indgår stærke partnerskaber med både erhvervslivet og kultur- og fritidslivet i Glostrup. Jeg glæder mig til dagen og til at høre deltagernes input, siger Borgmester John Engelhardt, der glæder sig til at deltage i Visionsdagen.

Visionsdagen Hvornår: Lørdag den 30. september. Visionsdagen starter klokken 9, hvor der serveres let morgenmad, og slutter klokken 13.

Hvor: Kopenhagen Fur, Langagervej 60.

Tema: Afsættet for Visionsdagen er: Hvad skal kendetegne Glostrup Skole fremover, og hvordan kommer vi derhen?

Tilmelding: Det er gratis at deltage i Visionsdagen og tilmelding skal ske på www.glostrupskole.dk senest den 27. september.