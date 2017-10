100 Mandsklubben støtter igen

100 Mandsklubben, Brøndby IF’s ældste officielle fanklub, har igen støttet ungdomsafdelingen i Brøndbyernes IF.

Det skete for et par uger siden, da 100 Mandsklubben donerede 150 nye træner/leder mapper til amatørafdelingen.

Mappen bruges til de nødvendige papirer etc., der er brug for i det daglige arbejde i klubben.

100 Mandsklubben har tidligere sponsoret lignende mapper.

100 Mandsklubben har tidligere i år sponsoreret fodbolde til spillerne i klubben.