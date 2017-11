50 år med kunst i Brøndby

Tidligere formand for Brøndby Kunstforening, Agnete Sørensen (tv) styrede programmet og nuværende formand, Mette Aabrink (th), indledte og sluttede dagen. Foto: Heiner Lützen Ank

BRØNDBY. Tirsdag kunne Brøndby Kunstforening fejre 50 års jubilæum. Det blev til en fest med både tilbageblik og fokus på at give kunsten videre til børnene

Af Heiner Lützen Ank

Den 24. oktober 1967 indbød en kreds af lokale borgere i Folkebladet interesserede til at møde op i Kulturhuset Kernen, der dengang var at finde på Nygårds Plads.

Anledningen var, at Edith Andersen, formand for udvalget vedrørende kulturelle anliggender, Else Beck, overbibliotekar, Magnus Blacksteen, skoledirektør, Harald Nielsen, apoteker og Grethe Torfing, viceoverbibliotekar, ville starte en kunstforening, og de ville gerne have andre med.

Samtidig med den stiftede generalforsamling havde de arrangeret en udstilling med værker af Henry Heerup.

Præcis 50 år senere, tirsdag i sidste uge, samledes en gruppe af mennesker atter i et kulturhus på Nygårds Plads. Denne gang dog ikke i Kulturhuset Kernen, men i Kulturhuset Kilden, og denne gang ikke for at danne Brøndby Kunstforening, men for at fejre, at den nu har eksisteret i 50 år.

Mange fejringsformer

Deltagerne, der var mødt op for at fejre jubilæumsdagen, fik i dagens anledning et bredt sammensat kulturprogram. Således gav elever fra Musikskolen og Brøndbykoret musikalske prøver, provst Ove Kollerup fortalte om forholdet mellem kunst og kristendom og så var Steen Andersen (Enhedl.), formand for Kulturudvalget, forbi med en hilsen fra kommunalbestyrelsen samt et økonomisk tilskud til et kunstforedrag.

Desuden blev dagen brugt til at præsentere det kulturprojekt, Brøndby Kunstforening har været en del af igennem det seneste stykke tid.

Kunstforeningen har nemlig indledt et samarbejde med to 5. klasser fra Brøndby Strand Skole. Eleverne har været rundt i Brøndby og set på forskellige kunstgenstande, der er i det offentlige og har efterfølgende omsat, det de har set, til tegninger, én per elev. Disse tegninger blev præsenteret onsdag, og derfor var mange børn og forældre fra Brøndby Strand Skole mødt op for at være med til festen.

Det var den tidligere formand, Agnete Sørensen, og den nuværende formand, Mette Aabrink, der bandt programmet sammen.