Åbent hus i folkets skole

Rikke Rubek Jørgensen har taget en skriggul vest på. Sådan en, som fornuftige børn og forældre bærer, når de bevæger sig rundt i morgentrafikken på vej til skole. Hun stiller sig hen foran den ventende forsamling i gymnastiksalen på Brøndby Strand Skoles afdeling på Strandskolevej.

På stolene, der alle er fyldt, og rundt langs væggene, sidder og står spændte forældre og børn.

Her er fædre med moderigtigt skæg og briller, som ses i overflod på Vesterbro inde i København. Her er kvinder med tørklæder i alle farver. Her er små drenge med brede smil og slidte hættetrøjer. Og så er der alle de andre.

Rikke Rubek Jørgensen, viceskoleder på Brøndby Strand Skole, løfter den ene arm. Et par af børnene er godt klar, hvad det betyder. De stopper med at tale sammen.

– Her på skolen er det sådan, at når man rækker hånden i vejret, så skal der være ro, så man kan høre, hvad der bliver sagt. Rikke Rubek Jørgensen taler med rolig stemme, og efterhånden falder forsamlingen til ro, så alle kan høre, hvad der bliver sagt.

– Velkommen til åbent hus. Vi er glade for at se jer alle. Her på skolen har vi fokus på tre værdier, nemlig trivsel, høj faglighed og medborgerskab. Det er vigtigt for os, at børnene her på skolen bliver så dygtige som muligt.

Rikke Rubek Jørgensen kigger ud over forsamlingen.

– Nu stopper jeg lige straks med at tale, for jeg ved, at børnene bliver utålmodige, og I skal jo også rundt og se på skolen.

Rikke Rubek Jørgensen peger over på et par stykker mere, der har trafiksikre veste på:

– Alle os i veste er ansatte her på skolen. Vi skal nok hjælpe jer rundt. Rundturen på skolen er et bankospil, hvor I skal rundt og se de forskellige steder, og så får I et stempel, de forskellige steder.

Alle rejser sig

– Hov, jeg glemte at sige, at der er præmier til alle.

Det er mandag aften. Brøndby Strand Skoles indskoling holder åbent hus for børn og forældre. For nogle er skolen det naturlige valg. For andre kan den blive en nødvendighed, hvis privatskolen, de hellere vil benytte, ikke har plads.

Men fælles for dem alle er, at de er mødt op for at få et indtryk af Brøndby Strand Skole. En skole, der på den ene side, ifølge flere undersøgelser, har lærere, der er tilfredse med deres arbejde et godt stykke ud over det sædvanlige og, ligesom de andre skoler i Brøndby, ifølge andre undersøgelser, har en god evne til at løfte elevernes faglige niveau, når man tager udgangspunktet i betragtning. Men omvendt er skolen i område, hvor en del mennesker har forskellige sociale og økonomiske problemer, og hvor en del af børnene derfor har problemer at slås med senere hen i uddannelsessystemet.

Det sikre valg

– For at være helt ærlig, så er jeg nok lidt doven. Jahangir Haiders griner ad sig selv.

– Jeg er født og opvokset her i Brøndby Strand, og jeg bor her stadig. Jeg har to børn, der allerede går på skolen, og nu skal den sidste begynde, og derfor har jeg ikke tænkt i andre baner. Så når jeg skal være ærlig, så vælger jeg nok skolen, fordi det er det, jeg er vant til.

Der er dog en ting, Jahangir Haider gerne vil have styr på, selvom han kender skolen godt:

– Jeg har hørt et rygte om, at man gerne må inddele klasserne efter om man er to-sproget eller ikke. Det håber jeg ikke, man må, og at man gør her på skolen. Jeg synes nemlig, det er vigtigt, at børnene bliver blandet.

I sin velkomsttale nævnte Rikke Rubek Jørgensen, at skolen har fokus på faglighed. Det er noget, Jahangir Haider kan nikke genkendende til:

– Skolen er god, og der er stor faglighed til stedet. Det er noget, der er fokus på, og der bliver gjort en indsats.

Derfor ser Jahangir Haider også frem til, at den ældste af hans børn snart begynder at få karakterer:

– Det bliver godt at se, om fokus på fagligheden også kan spores i mit barns karakterer. Det håber jeg da bestemt.

Det er nemlig vigtigt, understreger Jahangir Haider, at det går ens børn en smule bedre end en selv:

– Vi vil jo alle gerne have, at vores børn klarer sig lidt bedre end os selv, at de får en lidt bedre eller længere uddannelse.

Også Anjum Raza er mødt op for at se nærmere på Brøndby den lokale folkeskole:

– Vi bor lige her i nærheden, og vi fik invitationen igennem børnehaven. Vi kender ikke skolen og tænkte derfor, at vi ville tage hen og se den.

I modsætning til Jahangir Haider er Brøndby Strand Skole ikke det naturlige førstevalg, når hans søn skal begynde i skole til næste år:

– Vi har sådan set skrevet min søn op til en privatskole, men jeg synes, vi har fået et positivt indtryk i dag, Så selvom vi stadig håber, der er plads på privatskolen, så er det her bestemt også en mulighed.

Og der er i hvert fald minimum en stor fordel ved Brøndby Strand Skole:

– Hvis han begynder her, så begynder han sammen med nogen af dem, han kender fra børnehaven, og det vil jo være meget godt.

Kasper Jacobsen er også mødt op for at få et indtryk af en skole, han ikke kender i forvejen:

– Vi er næsten lige flyttet hertil og kender ikke skolen i forvejen. Så vi ville gerne have et indtryk. Vi har hørt lidt via naboerne.

Hvorvidt Kasper vælge at sende sit barn i skole på Brøndby Strand Skole er stadig uafklaret:

– Han er skrevet op til en privatskole, så det håber vi nok lidt på.

Størrelser og skolestart

Det myldrer rundt på gangene med børn og forældre. I et rum med bogstaver på væggene, spilleplader på bordene og bøger i kasser rundt langs væggene står Lene Mette. Hun har også en gul vest på.

– Hej, godt at se dig. Lene Mette klapper en kvinde på skulderen.

– Du må hilse, fortsætter hun.

– Hvornår de begynder i skole. En anden kvinde kigger spørgende på Lene Mette.

– De begynder i SFO første maj, så de lærer skolen at kende, inden de rigtigt går i gang.

Der er konstant tidligere eller nuværende forældre, der lige skal hilse på, eller nye forældre der skal høre om klassestørrelser, hvordan det sociale fungerer og hvor mange timer, eleverne har i løbet af en dag.

Vigtigt vi vælger den

To af de forældre, der kender skolen godt, er Fatemah al-Hussein og Yussef Assi. Den ældste af deres tre sønner begyndte på skolen for ti år siden, og nu er de her, fordi den yngste skal begynde i skole efter sommerferien. Og han skal naturligvis gå på Brøndby Strand Skole, mener Fatemah al-Hussein:

– Naturligvis skal man vælge folkeskolen. Det er vigtigt. Det her er en god skole, hvor børnene har det godt, og så er der en god ledelse af skolen.

Med egne ord tilhører Fatemah al-Hussein og Yussef Assi den sikre middelklasse, og det er en gruppe, der har et særligt ansvar i forhold til den lokale folkeskole:

– Man skal værne om folkeskolen, for den er god og et sted, hvor man kan møde andre mennesker, så det er vigtigt, at folk som os, der tilhører middelklassen, vælger folkeskolen til vores børn.

Det bliver fedt

Ved skolens indgang står Rikke Rubek Jørgensen og skoleleder Per S. Trudslev. Der bliver hilst på forældre og børn, der kommer forbi. Flere har et spørgsmål, som lige skal afklares.

En lille familie passerer skolens ledelse og på vej hen til den parkerede kan man høre den lyshårede drengs stemme.

– Jeg glæder mig så meget til, at jeg skal begynde i skole.