Anden sæsonsejr

SPORT. Søndag tog Brøndby Volleyball Klub kvinder sæsonens anden sejr

Af Heiner Lützen Ank

Søndag vandt Brøndbys volleykvinder en sikker 3-0 sejr på udebane over Frederiksberg, der havde hele ni tidligere Brøndbyspillere på holdet.

Sætcifrene i Brøndbys favør blev 25-19, 25-15 og 25-15.

I Brøndbylejren var man godt tilfreds med at få hele truppen i funktion og afprøve forskellige opstillinger, inden det den 3. november går løs, når Brøndby i tre dage er arrangør af en indledende pulje i Nordic Club Champion­ship, de nordiske mesterskaber for klubhold.

En turnering som Brøndby vandt i 2015.