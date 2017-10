Atletikstjerne på 81 år

Ved verdensmesterskaberne sidst i 2016 fik Finn Ankerstjerne fra Glostrup Atletik og Motion en bronzemedalje i kaste 5-kamp. Men han fik ikke den danske rekord. Gennem vinteren har Finn trænet hårdt, da der skulle være EM i Århus lige efter sommerferien og han havde udset sig disse mesterskaber til at forbedre rekorden. Desværre fik Finn en træningsskade i foråret og fik det ikke til at ”køre”. Heller ikke ved europamesterskaberne gik det godt.

Men når grundformen er lagt, kan man godt tåle lidt pause, uden at gå ned i ”form”. Ved de Danske Øst mesterskaber, som er et hyggeligt stævne, hvor gamle venner mødes og konkurrerer og hygger sig, var Finn kommet sig over sin skade.

Med godt vejr og solskin på Maribo Stadion, overgik Finn sig selv og lavede en forrygende serie i kaste 5-kampen. Alt klappede og med 4.042 points satte Finn dansk rekord. Finns bedste øvelse var i Maribo hammerkast med 33,16 m og hele 896 point.