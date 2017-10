Bevar Glostrup Apotek

Er vi ikke mange, der har prøvet, at have et ørebarn, der vågner op om natten med kæmpe smerte i ørene? Eller en ægtefælle, der i løbet af natten får den lammende migræne, som kun kan stoppes af receptkrævende medicin? Eller når et familiemedlem, der er vendt hjem fra hospitalet, får behov for yderligere smertestillende medicin?

Jeg tror, vi alle har prøvet det i en eller anden form, og hidtil har det ikke været et problem: der indtelefoneres en recept, eller der ligger allerede en recept på apoteket i det tilfælde, at behovet opstår.

Men fra den 1. januar 2018 må det helst ikke ske om natten. Ny lovgivning bevirker, at alle apoteker i hele Danmark skal holde lukket fra midnat til klokken 6 om morgenen. Eneste døgnåbent apotek i hele landet er fremover Steno Apoteket på Vesterbro i København. I sig selv et problem for os på Vestegnen fordi det tager længere tid. Kan give den enlige forældre med et sygt barn store udfordringer. Hvis de ikke har adgang til en bil, vil en taxa udgøre en kæmpe omkostning.

Lukningen er en folketingsbeslutning fra 2015, hvor hovedformålet har været at skabe mere konkurrence på apoteksområdet. Det styrker den fri konkurrence, og flere apoteker har fået mulighed for at åbne satellit-apoteker til hovedapoteket, men man lukker for tilskud til natåbningen.

Bundlinjen er, at det vil skabe større ulighed i sundheden, fordi der er færre, der vil have mulighed for køb af receptpligtig medicin, i dette tilfælde lindring, når smerten opstår. Det er en fejl i prioriteringen, når man vælger fri konkurrence fremfor bedst mulig behandling af den enkelte.

Lad Glostrup Apotek være døgnåbent, også i 2018 og fremover.