Bliver holdt nede

DEBAT. Af Martin Tidsvilde, spidskandidat for Lavere skatter og afgifter

Af Martin Tidsvilde, spidskandidat for Lavere skatter og afgifter

Af

Martin Tidsvilde, spidskandidat for Lavere skatter og afgifter

LavereskatterOgAfgifter blev startet i 2001, da man forsøgte at forhindre at spidskandidat i Fremskridtspartiet, Martin Tidsvilde, kunne fortsætte sit arbejde med at gennemgå kommunens budgetter, da han havde fundet regnskabssvindel flere steder.

Ved valget i 1997 opstillede Dansk Folkeparti første gang, man havde opstillet nogle socialdemokrater, for at få Martin Tidsvilde fjernet, og vælgerne må da den dag i dag føle sig snydt, for ser man på den politik som der føres fra liste O, har man valgt ikke at forbedre borgernes økonomi, men mere undgå at kommunen skal begrænse sig, det ses også ved at man nu ikke længere kæmper for at forbedre pensionisternes vilkår.

Der har flere gange under optællingen af stemmer, været problemer, og det indikerer også, at der er sket fejl. Ved valget i 2013 havde vi valgtilforordnede i Birkerød, og de opdagede, at nogle af vores stemmer forsvandt, der bliver derfor gjort meget for at forhindre, at vi bliver repræsenteret.

Vores politik kan siges kort, vi vil ikke være med til økonomisk revolverpolitik, altså at man for at tvinge vælgerne til at acceptere højere skatter og afgifter, sparer der hvor vælgerne bliver hårdest ramt, også derfor at vi ikke går ind for besparelser med salami-metoden.

Det er den grundige gennemgang af budgetterne, der gør, at man ikke vil have os i by- og regionsråd fra forvaltningernes side, men det er også grunden til, at borgerne bør stemme på os. Vi vil altid gøre en forskel, også når vi ikke bliver valgt, det kan borgerne i Vesterled bekræfte.

Når du bruger din stemme ved de lokale valg, skal du huske på, at hvis du støtter dem, der har kørt kommunen i sænk, er det jo lidt svært at klage over det senere.