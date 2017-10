Bør frivilligheden tage skeen i den anden hånd?

DEBAT. Af Henrik Lund, kandidat SF, Rødkælkevej 384. Torben Jensen, Kandidat for S, Violvej 1

Af Henrik Lund, kandidat SF, Rødkælkevej 384. Torben Jensen, Kandidat for S, Violvej 1

Af

Henrik Lund, kandidat SF,

Rødkælkevej 384

Torben Jensen,

Kandidat for S, Violvej 1

Frivilligt arbejde har altid været en del af den danske mentalitet, tænk bare på idrætsklubberne, foreninger og musikscenen. Og det er i mange tilfælde det kit, som får hele foreningen til at hænge sammen.

En ny slags frivillighed er dukket op inden for de seneste par år. Nemlig ønsket om at ville hjælpe til i samfundet. Give en hånd hvor den behøves, drikke en kop kaffe med en ensom o.s.v.

Senest er der den 26. oktober i Miljø og Teknikudvalget et punkt på dagsordenen om at give 10.000 kr. til frivillige, som vil rengøre byen. Og det er så her, vi må lige skal tænke os om en ekstra gang.

Vi har en glimrende Vej og Park enhed, som hver dag gør deres bedste med de midler, de har for, at Glostrup skal fremstå pæn og ren. Men årelange besparelser og nedskæringer gør, at medarbejderne ikke længere magter at udføre opgaven til den standard, som borgerne ønsker.

Vi i Socialdemokratiet og SF mener, at opgaver som vedligeholdelse af veje op parker er en opgave for kommunens folk. Og der skal tilføres de ressourcer, der skal til, for at opgaven kan løftes tilfredsstillende.

Det nytter ikke at udstyre nogle borgere med en orange vest og en plasticsæk, og så tro at det var det.

For hvem skal samle sækkene sammen og køre dem til affaldssortering? Ja, du gættede rigtigt. Det skal de i forvejen pressede medarbejdere i Vej og Park.