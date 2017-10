Børn byggede og fangede biller

I uge 39 var der naturvidenskabsfestival i Danmark. Det blev blandt andet fejret på naturcenter Herstedhøje, hvor flere klasser fra Glostrup Skole var forbi for at lære om naturvidenskab. Årets tema for hele Danmark var ”Min nye verden”. Under det tema havde naturvejleder Inge Christensen valgt at fokuserer på biller, men bruge nye metoder.

– Vi har valgt at bruge ny teknologi sammen med klassiske biologiske metoder med indsamling af prøver. Vi har brugt den nye teknologi til at stille skarpt på et enkelt dyr, nemlig billen, siger hun.

Den nye teknologi er brugt på flere forskellige områder. Et af områderne var i et klasselokale, hvor eleverne fra 7.k på Søndervang designede biller på computeren, der senere blev printet på en 3D printer. Eleverne kunne vælge mellem syv forskellig biller, som de så skulle designe på computeren.

– Vi har valgt en mariehøne, fordi vi troede det ville være nemt, men det er det ikke rigtig. Man kan vælge forskellige farver og former i computeren, og så kan man dreje det og se, hvordan det ser ud, siger Emma Pedersen.

Hun synes, det er en svær opgave.

– Det er rimelig svært at få alle tingene til at være, hvor de skal være. Vi tænkte, det ville være nemt, men det var det ikke, siger hun.

Hun arbejder sammen med Maida Jaffari. Hun var glad for at arbejde med 3D programmet.

– Det er sejt, fordi det ikke er alle, der kan arbejde med 3D. Jeg er normalt ikke så god til computer, men jeg har lært, hvordan 3D programmet fungerer og hvad man skal gøre, siger hun.

Fangede biller

I skoven var 6. klasse i gang med en mere traditionel biologisk metode. De var nemlig sluppet løs med opgaven at finde biller i træer, i græsset og i udlagte fælder.

De gik til opgaven med ildhu, omend det krævede lidt mod at håndtere billerne – især hos de drenge, der tilbringer meget tid foran computerskærmen. Men modviljen blev overvundet, og masser af biller bragt tilbage til naturcentret. Her begyndte de så også at bruge ny teknologi. Billerne blev nemlig betragtet under stereolupper og fotograferet med makrolinser, der kunne klipses fast på naturskolens iPads. Derefter blev billerne artsbestemt og målt.

Resultaterne af billeindsamlingen sendes til Naturhistorisk Museum i Aarhus, hvor forskerne arbejder på at indsamle data om biller forskellige steder i Danmark. Når de har artsbestemt billerne, får klassen tilsendt resultatet, og så skal der evalueres på dagen.

Også for de mindste var der fokus på biller. Krible-krableværkstedet for 0.-3.klasse havde fokus på at gøre børnene bekendt og fortrolige med naturen, og det er tænkt som første skridt i progressionstanken mod insekt-/billejagt: Fra naturdetektiver til billejagt.

Ud af vante rammer

Det var Inge Christensen, der havde besluttet, at der skulle fokus på biller.

– Vi arbejder med det konkrete og praktiske, hvor elever og lærere kommer ud af de vante rammer – vi er en håndsrækning til åben skole. Vi har kombineret, så eleverne får en indgang til biologien via teknologi. Og det er jo den verden, de færdes i til daglig. De klipsede en makrolinse på en Ipad, og så kunne de tage nærbilleder af billerne og se detaljerne, at “næh, den har ‘trekantede’ ben”, og de kunne se kindbakkerne og følehornene, fortæller Inge Christensen og fortsætter:

– Det er vigtigt at have flere sanser i spil – det gør noget ved børn, de husker det bedre. Mange var bange for at røre ved billerne til at starte med, medmindre de havde handsker på, men til sidst turde de godt! Og nu har de forståelsen til næste gang, de skal arbejde med insekter.