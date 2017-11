Bombe eller genialt?

DEBAT. Af Jesper Larsen, Gadager 102, 2600 Glostrup

Bredt budget vedtaget i Glostrup kan vi læse i Folkebladet den 17. oktober.

Borgmesteren John Engelhardt udtaler, at vi politikere kan også finde arbejdstøjet frem.

Arbejdstøjet kan meget hurtigt komme i brug. Her tænker jeg på Posthuset i Glostrup Bymidte. For med et køb på 12 mio. og nu 11 mio. til nedrivning af samme hus på budgettet, et beløb som nemt kan blive større eller mindre, men det kan kun tiden vise. Når nedrivningen er færdig, står kommunen med en tom grund med pålydende værdi 23 mio. Er det grundværdien, og kan kommunen få overskud ud af sådan en forretning?

Det kan nemt blive en bombe under en ambitiøs byplan eller måske noget genialt. Jeg håber, rebussen går op. For hvis ikke, vil jeg mene, at kommunalbestyrelsen med borgmesteren i spidsen hellere må trække i arbejdstøjet, for at fylde hullet op.