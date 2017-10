Bordtennistalenter hædret

Oliver Møller Hansen på 18 år og Christian Brüsch på 20 år fra Brøndby Bordtennis Club er begge talentfulde bordtennisspillere.

Ikke desto mindre kom det nok som noget af en overraskelse for alle andre end de unge mænd selv, at de gik hele vejen til det danske mesterskab i maj.

– Det er i sig selv en utrolig flot præstation af jer to spillere at vinde DM i bordtennis. Men måden I vandt titlen på, er med til at gøre præstationen endnu mere bemærkelsesværdig. Inden DM havde I nemlig aldrig spillet sammen før, og stillede derfor op med en forventning om, blot at få et par kampe sammen til at lære hinanden bedre at kende. Ikke nok med at I ikke havde spillet sammen før, så måtte Oliver også spille med et bat han ikke havde spillet med før, da hans eget bat ikke blev godkendt til at spille med. I var derfor undertippede fra start af og kom jo i den grad fra baghjul, eller skal vi sige fra baghånd af, sagde Kent Max Magelund (S), borgmester, da de to herrer for et par uger siden var forbi rådhuset i Brøndby for at blive hyldet.

De to unge mænd har begge haft deres bordtennis-opdragelse i Brøndby og selv om de nu begge spiller på højeste niveau, er det stadig med Brøndby Bordtennis Club som udgangspunkt.

Giver blod på tanden

Det var en dygtig træner, der så potentialet i at sætte de to stærke spillere sammen, som på rekordtid var i stand til at omsætte potentialet til effektivitet ved det grønne bord.

Selvom både Oliver Møller Hansen og Christian Brüsch på papiret var undertippede, var de to ikke et øjeblik i tvivl om, at de godt kunne hente medaljer.

– Vi troede da på, at vi kunne blande os i medaljerne fra starten af, fortæller Oliver Møller Hansen.

Ikke desto mindre har guldmedaljen nu givet de to unge mænd blod på tanden.

– Lige nu er det da vores plan at stille op til senior DM til marts næste år, fortæller Christian Brüsch.

De er begge enige om, at det ikke er urealistisk, at de også til den tid kan blande sig i dysten om medaljerne.

Flere medaljer

Kent Max Magelund benyttede lejligheden til også at lykønske de øvrige bordtennisspillere fra Brøndby Bordtennis Club, som kom hjem fra Ungdoms-DM med i alt fem medaljer i både herre- og dameregi.

– Det fortæller mig, at der foregår et flot ungdomsarbejde i klubben, som er med til at skabe en stor bredde blandt jeres unge spillere. Det er imponerende, at vi her i Brøndby kan have så højt et niveau i bordtennis, at det resulterer i medaljer i de større mesterskaber.