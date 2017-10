Borgerindragelse i Glostrup

Kommunalbestyrelsen i Glostrup er for mange borgere en hemmelig klub eller loge.

Derfor skal der fremover sendes TV direkte fra møderne, så kan alle Glostrups borgere se det hjemmefra eller se det efterfølgende.

Der skal samtidig genindføres muligheden for at stille direkte spørgsmål på møderne uden at fremsende det i forvejen.

Grunden hertil er, at det er vigtig på alle måder at borgerne i Glostrup indrages løbende i kommunalbestyrelsens arbejde og får muligheden for med og modspil. For det andet kan det være med til at åbne op for interessen for arbejdet i de beslutninger, der træffes for Glostrups borgere, også mellem valgene hver fjerde år.

SF i Glostrup har arbejdet for det i de sidste mange år. Vi kan ikke forstå, hvorfor, som i mange nabokommuner, der ikke åbnes op for denne demokratiske mulighed.

SF håber, der med valget den 21. november endelig bliver muligt at skabe flertal for denne borgerindragelse.