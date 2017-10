Bredt budget vedtaget i Glostrup

Som tidligere omtalt her i Folkebladet blev der i år indgået et bredt budgetforlig i Glostrup. Det endelige budget blev derfor som ventet vedtaget af samtlige kommunalbestyrelsens partier. Enigheden vakte glæde.

– Ud fra et demokratisk synspunkt er der ikke noget i vejen for, at bølgerne går højt under budgetforhandlingerne. Men for kommunen som organisation er det vigtigt, at vi politikere også kan finde ud af at trække i arbejdstøjet, sagde John Engelhardt (V).

– Det at indgå i et forlig er et kompromis og der vil altid være ting, man ikke har fået med. Vi i Socialdemokratiet har valgt at være en del af budgetaftalen, da vi mener, at det er bedst for Glostrup, at vi som politikere samarbejder bredt, sagde Lisa Ward (S).

Budgettet her over de seneste uger været i høring, hvor alle har kunnet komme med høringssvar. Sidste år var det blandt andet disse høringssvar, der gjorde at en ændring af ledelsesstrukturen på daginstitutionsområdet blev fjernet fra budgettet. I år har høringssvarene dog været mere positive, så der blev ikke foretaget ændringer.

Udfordrende budget

Samlet set er budgettet på over 1,1 milliarder kroner til drift og 67 millioner kroner til anlæg. Det er dog altid budgetændringerne, der er interessante, og her har politikerne været udfordret, fordi der var nogle nødvendige ændringer.

– Generelt er budgettet for 2018 præget af nogle svære prioriteringer. Først og fremmest er udgifterne steget meget gennem 2016 og 2017 til nogle af vores største og vigtigste opgaver. Det er til børn og voksne med særligt vanskelige problemer, handicap og sygdomme. Vi ønsker fortsat, at der bliver gjort en stor indsats for disse grupper, og derfor er der afsat et tilsvarende beløb i budgettet til det, sagde John Engelhardt.

Kommunens økonomi er afhængig af den aftale, som Kommunernes Landsforening (KL) laver med staten. Og der går Glostrup lige til grænsen. Faktisk ligger Glostrup på kun 11.000 kroner under loftet på service.

– Mere præcis kan det vist ikke gøres, mente Leif Meyer Olsen (V).

På anlægssiden var det oprindelige budgetforslag lidt over, derfor valgte politikerne at flytte penge til renovering af broen over Nordre Ringvej med et enkelt år.

Robert Sørensen (EL) talt som flere gang før mod den aftale, som KL har lavet med staten.

– Kommunerne er igen i år sat i en stram økonomisk spændetrøje, aftalen i mellem regeringen og KL umuliggør i praksis at udvikle vores fælles velfærd, derfor stemte Enhedslistens repræsentant i KLs bestyrelse også i mod aftalen. Jeg anerkender at der er et flertal for økonomiaftalen, men forbeholder mig retten til at være uenig i den, sagde han.

Penge fra reduceringer

Som altid er der fundet finansiering til budgettet ved at reducere budgettet på andre punkter. Langt de fleste af disse punkter, er områder, hvor pengene ikke er blevet brugt. Et eksempel på det er punktet borgermøder, hvor der bliver fjernet 313.000 kroner, som ikke er blevet brugt. Det talte Palle Laustrup (SF) imod.

– I SF ønsker vi større borgerindflydelse på hvordan kommunen drives, brugernes meninger og holdninger er for SF meget væsentlige. Der har været et par samlinger omkring Bymidten og senest den store deltagelse til visionsdagen omkring Glostrup Skole, sagde han.

Men netop de møder er blevet afholdt for penge, der er blevet fundet på andre konti, svarede John Engelhardt efterfølgende.

– Der vil stadig være penge til at afholde borgermøder i fremtiden, pengene bliver bare taget fra en anden konto. Det er ikke sådan, at vi lukker ned for borgermøder, sagde han.

Penge til byudvikling

Igen i år flyder udviklingen af Glostrup meget i budgettet , blandt andet med en ny daginstitution i bymidten. Der er dog stadig mange penge at gøre godt med, som partierne i Kommunalbestyrelsen dog har aftalt at lade de nyvalgte kommunalbestyrelse bruge. I 2018 er der ti millioner kroner at gøre godt med, som blev sat af på budgettet for 2017, mens der i 2019 stadig er 20 millioner kroner tilbage, selvom budgettet blev reduceret med 20 millioner kroner i år.

– Med den vision for fremtiden, som senest har fået konkret udtryk i vores strategi for bymidten, viser vi, at vi vil noget med vores by. Det er ambitiøse planer, der ikke kun handler om bygninger, men også om velfærd, aktiviteter og ny teknologi. Med budgetaftalen bliver der afsat penge til at arbejde videre i den fælles retning, sagde John Engelhardt.