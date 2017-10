Brødrene Avaz besøgte Glostrup Bio

Instruktører og skuespillere fra filmen Mens vi Lever var i Glostrup Bio i lørdags. Foto: Holger Pedersen

GLOSTRUP. Instruktører og skuespillere fra filmen Mens vi Lever var i Glostrup Bio for at møde publikum

Af Jesper Ernst Henriksen

Glostrup Bio havde lørdag forpremiere på filmen Mens vi Lever, der er lavet af brødrene Avaz. Alle tre brødre, Mehdi, Milad og Misam Avaz, skuespiller Sebastian Jessen, der spiller en hovedrolle, samt den amerikanske filmfotograf, Daniel Cotroneo, fortalte om filmen efter forestillingen.

Mens vi Lever blev vist under filmfestivalen i Cannes udenfor konkurrence, og de danske filmjournalister sendte begejstrede reportager hjem om en helt usædvanligt vellykket debutfilm. Ud over filmens kvalitet er det bemærkelsesværdigt, at ingen af brødrene har en relevant filmuddannelse, og at filmen er lavet på et ekstremt lavt budget.