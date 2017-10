Af

Allan Runager,

spidskandidat for Dansk Folkeparti i Brøndby

Brøndby for livet.

Sådan var det dengang, hvor boligejere i Brøndby kunne forvente, at få tildelt en almennyttig bolig, når huset skulle fraflyttes.

Vores forhenværende og dygtige borgmester Kjeld Rasmussen indførte en ordning, hvorefter husejere i Brøndby kunne forvente at få tildelt en almennyttig bolig, når huset skulle sælges, enten som følge af sociale begivenheder, eller at hus og have var blevet for stort og for svært at vedligeholde.

Det kan husejere ikke længere regne med, efter at hans efterfølgere på borgmesterposten, med deres flertal har afskaffet den kommunale boliganvisning, og overgivet den til boligselskaberne under den misvisende betegnelse, fleksibel boliganvisning.

For ordningen er ikke særlig fleksibel, og i virkeligheden stavnsbinder den Brøndbyborgere til deres ejendom eller tvinger dem til at flytte ud af kommunen efter både 30 og 40 års ophold i Brøndby.

Kære Socialdemokrater kom nu til fornuft, det er jer og jeres politiske flertal, der sidder med nøglen og kan få boliganvisningen tilbage til kommunen.

Det er vel kun ret og rimeligt, at mangeårige Brøndbyborgere har fortrinsret til de ledige boliger, frem for udefra kommende ansøgere, i lighed med den fortrinsret som beboere i boligselskaberne også har, når lejemål opslås ledige internt i de enkelte afdelinger.