Brøndby starter sæson med vigtig sejr

Det var fedt, men også lidt overraskende. Vi havde forinden talt om, at vi nok ikke ville være helt på toppen endnu. Men det virkede som om, vi havde forberedt os bedre end Holte.

Sådan siger Eva Bang, anfører og hæver på Brøndby Volleyball Klubs sejrsvante hold, efter holdet lørdag tog hul på en ny sæson.

Sidste år måtte Brøndby nøjes med sølvmedaljer, da rivalerne fra Holte snuppede guldmedaljerne.

Lørdag mødte de to bedste hold i dansk kvindevolley hinanden i sæsonens første kamp.

Der var dermed ikke alene tale om en premierekamp. Men også muligheden for at vurdere, hvem der står stærkest i det indbyrdes forhold om at være landets bedste, og tog Brøndby altså første stik hjem.

Dag og nat og dag

Allerede fra begyndelsen af første sæt, lagde Brøndby pres på serven, som Holte ofte havde svært ved at styre, og det endte med at Brøndby vandt første sæt 25-21.

De gode takter fortsatte i andet sæt, hvor Brøndby kom foran 13-6. På højrekanten viste Kira Sutcliffe storspil med flere gode blokader, og det der kom forbi, blev effektivt gravet op af Brøndbys nye libero Asli Ersózoglu, som var her der og alle vegne og lavede den ene spektakulære redning efter den anden. Derfor vandt Brøndby også andet sæt.

Efter den gode start så det længe ud til at Brøndby skulle køre en sikker 3-0 sejr i hus, men Holte ville det anderledes, men midt i sættet begyndte spillet ikke at hænge sammen for Brøndbyspillerne, og alt for mange gange resulterede en servefejl i, at det tabte ikke kunne genvindes. Holte trak fra og tog sættet 25-21.

Fjerde sæt var også præget af nogle kedelige servefejl, så Holte kom foran 17-9, en otte point føring der holdt til 24-16, hvor Trine Kjelstrup i en servestime på fem server fik pyntet lidt på resultatet, før Holte lukkede sættet med 25-21.

Man skulle nu tro, at Brøndby var knækket. Men med den nytilkomne Mette Breunings serv blev der igen skabt tro på egne evner, da hun servede til 5-2.

Samme Mette Breuning viste gennem femte sæt et godt samarbejde med den velspillende anfører og hæver Eva Bang, som serverede godt til Mette Breuning, der bragede bolden i gulvet.

Det samme gjorde den anden centerspiller Deprece Washington, og de to spillere havde stor andel i at det afgørende femte sæt blev vundet med de overbevisende cifre 15-9.

Gerne ende med guld

At Brøndby således i samme kamp kan spille godt og så kort efter kan miste grebet er noget, holdet skal arbejde med, mener Eva Bang:

– Vi gav nok lidt slip i tredje og fjerde sæt. Bagefter talte vi om, at vi skal blive bedre til at holde koncentrationen, også selvom det går godt. Det er vigtigt, at vi kan blive på et højt niveau igennem hele kampen.

Som optakt til den nye sæson har Brøndby haft tilgang af en række nye spillere, en amerikaner og fire canadier, og det er vigtigt, de hurtigt bliver en del af holdet, fortæller Eva Bang:

– Vi har inden sæsonstart lavet forskellige ting for at lære hinanden bedre at kende, for det er vigtigt, vi ved, hvor vi har hinanden, så det fungerer så godt som muligt.

Sæsonen er stadig lang og alt kan ske. Men efter sejren over rivalerne fra Holte er målet ifølge Eva Bang klar:

– Vi vil da gerne vinde mesterskabet og pokalturneringen, og så vil vi gerne klare os godt i de to andre skandinaviske og nordiske turneringer, vi er med i. Det, tænker jeg, er realistisk.