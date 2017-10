Dansk rekord i mangekamp

For Sven Erik Dreisig var stangspring en nøgleøvelse. Foto: GIC

SPORT. Dansk mesterskab og danske veteranrekorder i 10-kamp af atlet fra GIC

Af Jesper Ernst Henriksen

Ved de danske atletikmesterskaber på Østerbro Stadion havde Sven-Erik Dreisig, efter mere end et års skades periode, fået styr på ”bentøjet”.

En 10-kamp afholdes over to dage og for Sven-Erik var nøgleøvelserne 100 meter hæk og stangspring. I begge øvelser levede Sven-Erik op til sit årsbedste og især søndag morgen, som startes med hækkeløb, gav tiden 21,15 sekunder forhåbning om at sætte dansk veteranrekord i aldersgruppen 65+.

Den nye danske veteranrekord lyder nu på 4737 points.