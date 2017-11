De ældre skal have den hjælp de fortjener

DEBAT. Af Palle Laustrup, medlem af kommunalbestyrelsen, spidskandidat for SF i Glostrup

Det jeg oplever, når jeg besøger og taler med ældre bekendte, som er tildelt hjælp fra kommunen, er at hjemmehjælpen har et travlt skema, som skal nås i løbet af dagen.

En hjemmehjælper eller hjemmesygeplejer kan meget nemt komme ud for et uventet ophold på dagens besøg, så er der åbenbart ikke ressourcer til at give besked til de næste på listen, der sidder og venter på hjælp.

Og når så hjemmehjælpen, somme tider meget sent, uden at give besked, endelig dukker op, så kan hjælpen blive meget mangelfuld. Der bliver som bekendt sprunget over hvor gæret er lavest.

Det er for nemt at spørge en lettere dement borger om, hvordan går det så i dag, og det går selvfølgelig så godt så godt, og ser så sit snit til hurtigt at komme videre. Og så bliver der ikke helt fuldt op på det, som borgeren egentligt var blevet visiteret til. Ressourcestærke pårørende må så tage sig af sengetøjsskift og et par maskiner til vask, fordi at stanken i huset ikke er til at holde ud.

Det er et spørgsmål, om vi i Glostrup har hjemmehjælp/hjemmepleje nok til at leve op til de kvalitetsstandarter, som er vedtaget i kommunalbestyrelsen.