De sidste slag før sæsonen begynder

Brøndby Volleyball Klub afviklede i weekenden den årlige TimeGruppen Cup, som benyttes til den sidste afpudsning af holdene, inden turneringen for alvor går i gang i den kommende weekend.

Som sædvanlig var hele den danske elite samlet, suppleret med svenske Hylte-Halmstad, som er i favoritfeltet til det svenske mesterskab.

Brøndby klarede sig igennem til søndagens finale, hvor netop Hylte-Halmstad var modstanderen.

Brøndby førte det meste af første sæt, men til sidst kneb Hylte -Halmstad sig foran og vandt sættet 25-23.

Brøndby tog andet sæt med 25-21. Herefter var det dog tydligt, at formen endnu ikke er på sit højeste. Niveauet faldt og Hylte-Halmstad tog de to næste sæt med 25-17 og 25-18.

Brøndbytruppen, som stadig råder over de tre A-landsholdsspillere, Eva Bang, Trine Kjelstrup og Alina Sode, har fået yderligere tilgang af den talentfulde landsholdsspiller Mette Breuning, som kommer fra Fortuna Odense.

Desuden er truppen suppleret med fire canadiere og en enkelt amerikaner.