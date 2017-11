De yngste fyldte 50 år

Et tema for dagplejen i Brøndby er at gøre opmærksom på, at det er et tilbud, der er værd at overveje. Det skulle onsdagens jubilæumsfejring blandt andet hjælpe til med. Foto: Heiner Lützen Ank

BRØNDBY. Onsdag kunne dagplejen i Brøndby fejre 50 års jubilæum. Der var dans, gulerodsstænger og taler. Men mest af alt glade børn

Af Heiner Lützen Ank

Katja Leander Hansen og Jannick Markner har slået sig ned ved et af cafébordene udenfor festsalen i Kulturhuset Kilden. Der står en lille portion yoghurt foran dem, den slags fornuftige forældre altid kan finde frem til deres børn.

Deres søn, Anton, på knap femten måneder løber rundt på gulvet. Han bevæger sig længere og længere væk, og det ender også med, at han forsvinder ind i festsalen, hvorfra der lyder musik.

Det er onsdag eftermiddag, og dagplejen i Brøndby Kommune har inviteret til fest i anledning af, at dagplejen har 50 års jubilæum, og den lille familie på tre er blandt de cirka 100 gæster, børn, søskende, forældre, politikere og dagplejere, der er mødt op for at fejre dagen.

Og der er noget at fejre, mener Katja Leander Hansen:

– Anton går i dagplejen i Brøndbyvester. Han er rigtig glad for det. Vi var helt sikre på, at han skulle i dagplejen, da han skulle passes. Fordi vi har en forventning om, at der er mere fokus på børnene. De forsvinder ikke så let ind i en større gruppe, siger Katja Leander Hansen.

– Og så, Jannick Markner griner, har min mor i mange år arbejdet som dagplejer, så vi kender det rigtig godt.

Det er imidlertid langt fra alle, der har det samme nøje kendskab til denne måde at få passet sine børn, fortæller Katja Leander Hansen:

– I mødregruppen talte vi om de forskellige pasningsformer, og de andre kendte ikke så meget til dagplejen. Der var ligesom en forestilling om, at det ikke var ligeså godt. Men det er det bestemt. For der er jo også krav til, hvad børnene skal lære, og hvad de skal lave. Det fortalte jeg naturligvis om, da jeg kendte til det i forvejen. Men de andre manglede ligesom noget information.

Vil børnene

En af dem, der skal være med til at udbrede kendskabet til dagplejen i Brøndby Kommune, både på denne festdag, men også på alle de andre almindelige dage, er Gyrite Johansen, leder af dagplejen.

– Jeg synes, det går meget godt, og jeg er glad for, at vi kan fejre jubilæum i dag. Jeg synes, det går godt i dagplejen, og noget jeg glæder mig over, når jeg er sammen med vore dagplejere, er den glød jeg kan se i øjet hos dem. En glød, der fortæller mig, at de vil deres arbejde, og at de vil det bedste for børnene.

Den samme glød, eller begejstring er også et punkt Gyrite Johansen fremhæver i den tale, hun holder i anledning af jubilæet:

– Jeg har lige været rundt i alle grupper, hvor vi sammen evaluerede læreplansteamets sociale kompetencer (pædagogisk forløb, red.). Den begejstring, jeg mødte, når vi snakkede om, hvad børnene havde fået ud af jeres aktiviteter, eller når vi snakker om, hvorvidt der var noget, der havde gjort særligt indtryk, er guld værd og så vigtig. Tak for begejstringen for børnene.

Fra opbevaring til vision

Kent Max Magelund (S), borgmester, havde også fundet vej til Kulturhuset Kilden for at fejre 50 året for dagplejen i Brøndby, og i sin tale kom han netop ind på historien:

– Dag dagplejen startede, var det oftest sygeplejersker, der styrede dagplejen. Det var ikke vellidt, at dagplejerne talte sammen. Det står helt i kontrast til nu, hvor dagplejerne planlægger aktiviteter, sætter mål for børnene og ikke mindst reflekterer over deres hverdag med børnene sammen med hinanden og med dagplejepædagogerne.

Den faglige udvikling, som dagplejen ifølge Kent Max Magelund således har været igennem i løbet af de seneste 50 år, betyder, at dagplejen anno 2017 har fokus på, hvad, der skal komme ud af, at børnene har deres hverdag i dagplejen:

– Det sidste år har dagplejen arbejdet med at finde den rigtige vision for, hvad børnene skal have med sig fra dagplejen på deres videre færd. Dagplejens kerneopgave, kan man kalde det. Den fælles vision er nu: I dagplejen lykkes vi, når vi sammen med familierne giver børnene de bedst mulige livschancer.