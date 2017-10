Debat med voksne med særlige behov

Torsdag var der valgmøde i UFL Storkøbenhavn for voksne med særlige behov. Det blev afholdt i deres lokaler på Nørregård i Brøndby.

– Det var en spændene debat om muligheder for voksne med særlige behov med to røde og to blå politikere. Alle fire var enige om det lokalt ikke kun var hvilket parti man kom fra, men den enkelte person. Alle fire sagde samstemmende: “Kontakt din politiker og fortæl om dit problem – vi vil gerne høre om det og støtte/hjælpe dig”, fortæller Mogens Mathiesen fra UFL.

De deltagende var Piet Papageorge fra Venstre i Glostrup, Arno Hurup fra Socialdemokrat i Brøndby, Peter Mikkelsen fra Enhedslisten i Rødovre og Lars Gravgaard Hansen fra Konservative i Albertslund.