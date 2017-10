Den første kulturpolitik præsenteret

Fredag blev Brøndby Kommunes nye Kulturpolitik præsenteret, og visionen er, at kulturen skal bruges til at skabe sammenhængskraft i byen.

Da politikken blev præsenteret fredag på Kulturnatten sammenfattede borgmester Kent Max Magelund (S) kultur således:

– Selve ordet kultur handler om det at være menneske. Så når vi er sammen med familien, deltager i foreningsliv eller er på skaterbanen med vennerne, er vi en del af noget kultur. Og vi er også med til at skabe kultur. Kultur er både noget vi opsøger, og noget vi hele tiden er en del af.

Dannelse som tema

Før fredagens lancering har politikere, borgere og kommunale medarbejdere sammen udpeget kulturpolitikkens fem værdier og fem indsatsområder.

Optakten til det hele kom af kulturudvalgets ønske om at få en kulturpolitik. Det var fra start afgørende for kulturudvalget, at dannelse blev det overordnede tema, hvor både det almene menneskelige som for eksempel det at indgå i fælleskaber og muligheden for at finde og pleje et særligt talent kom med.

Noget Kent Max Magelund også kom ind på fredag:

– Den store ledestjerne i kulturpolitikken er dannelse. Det er det, fordi vi tror på, at dannelse er afgørende for ordentlighed overfor os selv og overfor andre. Dannelse er, når vi kan håndtere livet, hvad end det byder os. Og her kan kultur bruges som løftestang for dannelse, fordi kultur er det, der engagerer os, og hvor vi har mulighed for at udfolde os som mennesker.

Desuden understregede Kent Max Magelund ved lanceringen, at der står en enig kommunalbestyrelse bag vedtagelse af Kulturpolitikken.



Løsere dannelse

Formand for Kulturudvalget, Steen Andersen (EL), understregede, da politikken blev vedtaget på det seneste kommunalbestyrelsesmøde også, at alle partier bakker op om politikken.

Således sagde han på mødet blandt andet:

– At vi er kommet frem til en fælles politik, selvom vi har vidt forskellige ideologiske aftryk, og som kommer langt omkring til de forskellige aktører derude, er positivt. Det er altså et kløgtigt skrift det her.

Ligesom Kent Max Magelund fredag understregede, at dannelse er et væsentligt aspekt i Kulturpolitikken, mente Steen Andersen det samme under det seneste kommunalbestyrelsesmøde. Dog havde han større tiltro til dannelsesbegrebet i Brøndby, end det der generelt gør sig gældende i Danmark:

– Dannelsesbegrebet er væsentlig i politikken. Men jeg må bare konstatere, at begrebet er løsere forstået her i Brøndby, end det er hos regeringen inde på Christiansborg, der også bruger det meget. Men i vores forståelse er der lidt mere plads til at være menneske.

Efter fredagens præsentation tog Kent Max Magelund og Steen Andersen det sidste spadestik og afsluttede udplantningen af tempeltræet, der nu vokser som symbol på håbet om, at kulturlivet skal vokse sig endnu stærkere i Brøndby.

Få kulturpolitikken

Kulturpolitikken kan fås på kulturhuse, biblioteker og rådhuset eller ved at sende en mail til born@brondby.dk