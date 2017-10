Den gode dialog i centrum

Et emne, der fylder mere og mere i Brøndby Kommune, er forholdet til det lokale erhvervsliv.

Det blev senest tydelig i forbindelse med budgetforliget for 2018. Her blev partierne bag forligt nemlig enige om at sænke dækningsbidraget for erhvervsejendomme med 0,2 promille.

Bredt udsnit

Det øgede fokus kan imidlertid også spores på anden vis, nemlig igennem den række af cafémøder, kommunen inviterer til i løbet af efteråret.

Et sådan møde fandt sted den 5. oktober. Her var der fokus på, hvordan det lokale erhvervsliv kan bruge Brøndby Kommune som sparringspartner i forbindelse med rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere.

Og der var på mødet en god dialog, fortæller Eva Vejdik Gottlieb, Erhvervskonsulent i Brøndby Kommune:

– Det gik rigtig fint. Der var repræsentanter fra 14 virksomheder, og der var en god dialog.

Deltagerne repræsenterede ifølge Eva Vejdik Gottlieb en lang række forskellige virksomheder:

– Der var alt fra tandteknikere til lokale håndværkere. Dermed kom der også fokus på forskellige emner. For eksempel blev der talt om, hvordan man kan gøre det lettere for virksomhederne at overskue det administrative i at have en lærling.

Vil gerne forstyrres

Det var imidlertid ikke kun virksomhederne, der fik noget ud af dagen. Det samme gjorde Brøndby Kommune, fortæller Eva Vejdik Gottlieb:

– Vi havde sendt invitationer ud i flere omgange forinden og var spændte på, hvad de ville sige til det. Flere skrev tilbage, at de var glade for invitationen, men desværre ikke kunne være med. Det tager jeg som et udtryk for, at virksomhederne gerne vil forstyrres af kommunen, når det drejer sig om den slags tiltag.

Derfor håber Eva Vejdik Gottlieb også, at der næste gang, der er cafémøde, er mange virksomheder, der har lyst til at være med:

– Det næste møde er den 16. november. Der vil temaet være offentlig udbud og indkøb.