Det samarbejdende kommunestyre

Af

Martin Peter Stolarczyk Jensen, spidskandidat for Glostrup Radikale Venstre

Stor ros til Mogens Mathisen, SF-formand her i kommunen. I Folkebladet den 10. oktober plæderer han for live streaming fra byrådsmøderne og for genindførsel af de direkte spørgsmål på møderne. Han beskriver den nuværende kommunalbestyrelse som noget, der nærmer sig en hemmelig klub. Det er jeg så hjerteligt enig i. Vi skal stoppe fløjkrigene og sikre samarbejdet mellem de folkevalgte. Derfor foreslår jeg, at vi udover Mogens udmærkede ide indfører en regel om, at man i konstitueringen sikrer, at udvalgsformænd og næstformænd kommer fra hver sin side. Derved kan man forhindre hemmelighedskræmmeriet. Netop fordi vi fra Radikale Venstre foretrækker en borgerlig borgmester og deler mange gode politiske ideer med eksempelvis SF, kan en stemme på Radikale Venstre være en stemme, der sikrer samarbejdet hen over midten i Glostrups kommunale politik.