Døgnrapporten

Spirituskørsel

BRØNDBY. Mandag den 25. september kl. 02.10 blev en 39-årig kvinde fra Hvidovre sigtet for spirituskørsel efter hun blev standset af en politipatrulje på Brøndby Nord Vej i Brøndby. Hun blev anholdt og kørt til blodprøve.

Villaindbrud

GLOSTRUP. Lørdag den 23. september kl. 22.20 blev det anmeldt, at en gerningsmand var brudt ind i villa på Ejbydalsvej i Glostrup og havde gennemrodet boligen. Det stjålne er p.t. ikke opgjort.

Bilbrand

VALLENSBÆK. Søndag den 24. september indgik omkring midnat anmeldelser om brand i en bil på Vejlegårdsvej. Politi og brandvæsen kom til stedet, ilden var bekæmpet kl. 00.25. Årsagen til branden er nu ved at blive undersøgt nærmere af politiet, som gerne hører fra evt. vidner, som måtte have set eller hørt mistænkeligt på stedet. Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen døgnet rundt på telefon 43 86 14 48.

Kvinde kørte påvirket

BRØNDBY. Mandag den 25. september kl. 02.08 blev 39-årig kvinde sigtet for at køre bil, mens hun var påvirket af kokain, da hun blev bragt til rutinemæssig standsning på Brøndby Nord Vej. Ved ransagning af bilen blev der fundet en pose med kokain, hvilket hun ligeledes blev sigtet for. Kvinden blev anholdt og bragt til Albertslund Politigård for kontrollerende blodprøver.

Villaindbrud

GLOSTRUP. Mandag den 25. september kl. 11 blev det anmeldt, at en ukendt gerningsmand i løbet af weekenden var brudt ind i en villa på Ørnebjergvej i Glostrup. Gerningsmanden havde skaffet sig adgang ved at knuse en rude i en glasdør og herefter gennemrodet store dele af huset, inden vedkommende forlod stedet med bl.a. en PlayStation, en soundbar og alt indhold fra køleskabet.

Tricktyveri udviklede sig til gaderøveri

GLOSTRUP. Mandag den 25. september omkring kl. 12 blev en 84-årig dame udsat for gaderøveri på Poppelvej i Glostrup. Hændelsen skete, da damen blev opsøgt af en ukendt kvinde, som spurgte om vej til et nærliggende hospital. Kvinden forsøgte at give damen et kram – men da damen forsøgte at komme fri, tog kvinden fat i damens halskæde og rev den fri med flere kraftige ryk og løb herefter sin vej.

Kvinden beskrives som:

Kvinde med anden etnisk baggrund end dansk, 25-30 år, 160-165 cm. høj, kraftig af bygning med brunt, mellemlangt hår. Kvinden manglede flere tænder og flere af de resterende tænder var sorte. Hun var iført gråt tøj.

Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen. Henvendelse i dagtimer eller døgnet rundt på telefon 43 86 14 48.

Villaindbrud

GLOSTRUP. Tirsdag den 26. september kl. 17.10 anmeldte en kvinde, at hun havde haft indbrud i sit hus på Ejbydalsvej i Glostrup. Gerningsmanden havde aflistet en rude i vinduet til badeværelset og herefter stjålet bl.a. smykker og flere computere.

74-årig udsat for tricktyveri i sin lejlighed

GLOSTRUP. Onsdag den 27. september kl. 11.05 anmeldte en 74-årig dame, at hun netop havde været udsat for et tricktyveri i sin lejlighed på Kildevej i Glostrup. Tricktyveriet skete, da en mand bankede på damens dør og udgav sig for at være varmemester under påskud om at skulle tjekke nogle af lejlighedens rør på badeværelset. Manden bad damen gå ind i sit soveværelse og lytte på rørene, imens han var på badeværelset. Damen opdagede efterfølgende, at hun manglede et større kontantbeløb fra sin pengepung, som lå i en taske i lejlighedens fordelingsgang. Damen konfronterede manden, som stadigvæk var i lejligheden, hvorefter han blev vred og forlod stedet.

Manden beskrives som:

Mand med anden etnisk baggrund end dansk, 20-22 år, 165-170 cm. høj, almindelig af bygning og havde kort, brunt hår. Manden var iført en sort vindjakke med skulderlommer, mørke bukser og hvide kondisko, ligesom han bar på en rygsæk med en vandflaske og et krakkort/en telefonbog placeret i taskens sidelommer.

Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen. Henvendelse i dagtimer eller døgnet rundt på telefon 43 86 14 48.