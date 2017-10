Døgnrapporten

113 liter brandstof stjålet

BRØNDBY. Mandag den 2. oktober kl. 20.21 blev det anmeldt, at en ukendt person netop havde tanket omkring 113 liter brandstof fra en tankstation på Gammel Køge Landevej i Brøndby Stand og herefter havde forladt stedet uden at betale. Bilens nummerplader (BK 33 700) sås efterlyst i politiets systemer, da disse var meldt stjålet tidligere samme dag.

Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen. Henvendelse i dagtimer eller døgnet rundt på telefon 43 86 14 48.

Kørsel uden førerret

GLOSTRUP. Tirsdag den 3. oktober kl. 18.59 blev en 28-årig mand sigtet for kørsel uden førerret, da han i en personbil blev bragt til rutinemæssig standsning på Sydvestvej i Glostrup.

Forsøg på butikstyveri

GLOSTRUP. Torsdag den 5. oktober kl. 19.06 blev en 41-årig mand tilbageholdt for butikstyveri et supermarked på Hovedvejen i Glostrup, hvor han for anden gang den dag forsøgte at stjæle fra butikken.

Brand i legehus

GLOSTRUP. Torsdag den 5. oktober kl. 23.30 blev det anmeldt, at der var brand i et legehus på Hvissingegade i Glostrup, og at branden havde bredt sig til omkringstående træer. Hvordan branden opstod efterforskes fortsat.