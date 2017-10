Døgnrapporten

Tricktyveri

VALLENSBÆK. Fredag den 6. oktober omkring klokken 12 blev en 71-årig dame udsat for tricktyveri foran sin bopæl på Bellishaven i Vallensbæk. Damen havde netop været ude at handle, da hun foran sit hjem blev opsøgt af en ældre mand, som fremviste et kort og spurgte om vej til et hospital. Da manden var gået, opdagede damen, at hun manglede sit dankort.

Manden beskrives som:

Mand med anden etnisk baggrund end dansk, 55-65 år, 175-180 cm høj, kraftig af bygning og havde sort, kort hår. Han var iført en skjorte, jakke og pæne bukser. Manden talte engelsk.

Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen. Henvendelse døgnet rundt på telefon 43 86 14 48.

Stjålet bil i brand

BRØNDBY. Fredag den 6. oktober kl. 12.43 anmeldte en kvindelig borger, at hun netop var cyklet forbi en brændende bil på Midlergårdsvej i Brøndby. Bilen, som tilhørte et pizzeria, blev meldt stjålet i september, da en ukendt gerningsmand, i forbindelse med en pizzaudlevering, stjal bilen, som stod i tomgang på Marbæk Park i Ballerup. Branden, som angiveligt var påsat, efterforskes fortsat.

Lejlighedsindbrud

VALLENSBÆK. Fredag den 6. oktober kl. 20 anmeldte en 54-årig kvinde, at en ukendt gerningsmand var brudt ind i hendes lejlighed på Firkløverparken i Vallensbæk. Gerningsmanden havde brudt hoveddøren op og herefter gennemrodet hele lejligheden, inden vedkommende forlod stedet med kontanter og smykker.

Forsøg på butikstyveri

GLOSTRUP. Mandag den 9. oktober kl. 12.25 blev en 68-årig dame tilbageholdt for butikstyveri i Glostrup Shopping Center, da hun forsøgte at forlade et supermarked med chokolade og slik, hun ikke havde betalt for.

Tyveri fra personbil

BRØNDBY. Natten til tirsdag den 10. oktober brød en ukendt gerningsmand ind i en personbil, som holdt parkeret på Munkedammen i Brøndby, og gennemrodede bilens handskerum.

Kørsel uden førerret

GLOSTRUP. Tirsdag den 10. oktober kl. 11.40 blev en 28-årig mand sigtet for kørsel uden førerret, da han blev bragt til standsning på Nordre Ringvej i Glostrup.

Indbrud i lejlighed

GLOSTRUP. Tirsdag den 10. oktober kl. 21.35 anmeldte en 57-årig, kvindelig borger, at en ukendt gerningsmand var brudt ind i hendes lejlighed på Glentevej i Glostrup, mens hun havde været til banko. Gerningsmanden havde ved hjælp af et koben brudt hoveddøren op og skaffet sig adgang til lejligheden. Ud over smykker er det endnu uvist, hvad der er stjålet.

Forsøg på villaindbrud

GLOSTRUP. Onsdag morgen, den 11. oktober, anmeldte en borger, at en eller flere ukendte gerningsmænd havde forsøgt at bryde ind i en villa på Brandsbjergvej og efterladt tydelige mærker efter en skruetrækker, som angiveligt var brugt i forsøg på at opbryde et vindue.

Forsøg på butikstyveri

GLOSTRUP. Onsdag den 11. oktober klokken 13.06 blev en 21-årig mand sigtet for butikstyveri, da han forsøgte at stjæle stikkontakter og ravplugs fra et byggemarked på Hermods Allé i Glostrup. Den tilbageholdte mand gjorde kraftig modstand og måtte holdes hårdt fat i, til politiet ankom.

Kørte uden kørekort

GLOSTRUP. Torsdag den 12. oktober kl. 09.00 blev en 23-årig mand sigtet for kørsel i frakendelsestiden, da han blev bragt til standsning på Hovedvejen i Glostrup, da vedkommende er frakendt sin førerret.

Butikstyveri

GLOSTRUP. Torsdag den 12. oktober kl. 11.10 anmeldte en ansat fra en butik på Solvej i Glostrup, at tre ukendte gerningsmænd havde forladt butikken med flere make-up produkter, de ikke havde betalt for. En af butikkens ansatte løb efter dem ud af butikken, men de forsvandt i området.

Gerningsmændene beskrives som:

A: Dansk mand, cirka 20 år, iført briller og en lys joggingtrøje og sorte sko med hvid sål.

B: Dansk mand, cirka 20 år, iført sort hættetrøje, en sort jakke og solbriller

C: Dansk kvinde, cirka 20 år, skulderlangt hår, som var karseklippet i den ene side og var iført en sort jakke.

Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen. Henvendelse døgnet rundt på telefon 43 86 14 48.

Listetyv

BRØNDBY. Torsdag den 12. oktober kl. 15.44 anmeldte en 48-årig mand, at en ukendt gerningsmand tidligere på dagen var brudt ind i hans villa på Agerlunden i Brøndby, mens han datter havde ligget og sovet i huset. Datteren vågnede og blev opmærksom på, at nogen havde taget familiens iPad, ligesom der manglede en computer. Efterfølgende så hun, at vinduets til husets badeværelse var brudt op, hvorfra gerningsmanden angiveligt fik adgang til huset. Gerningsmanden havde forladt huset, inden pigen vågnede.

Brand i affaldsbeholder

BRØNDBY. Torsdag den 12. oktober blev det anmeldt, at der var brand i en affaldsbeholder på Park Allé i Brøndby, og at beholderen stod tæt på indgangen til beboelsens kælderrum. Hvordan branden er opstået, og hvem der har antændt den efterforskes fortsat.