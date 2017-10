Døgnrapporten

Uddrag fra Københavns Vestegns Politi's døgnrapport for uge 41 og 42

Af Heiner Lützen Ank

Cyklist påkørt

BRØNDBY. Fredag den 13. oktober klokken 21.40 blev det anmeldt, at en 56-årig, mandlig cyklist var blevet påkørt af en bil på Brøndbyvester Boulevard i Brøndby, og hans tilstand var kritisk. Cyklisten havde ingen cykellygter på og kørte, ifølge flere vidneforklaringer angiveligt over for rødt lys, da han blev påkørt af en 48-årig, mandlig bilist. Cyklisten blev bragt til Rigshospitalet for behandling.

Villaindbrud

BRØNDBY. Lørdag den 14. oktober klokken 15.00 anmeldte en borger, at en eller flere ukendte gerningsmænd havde skaffet sig adgang til hans hus på Kirkebakken i Brøndby, efter at have opbrudt husets terrassedør med et koben. Store dele af huset var blevet gennemrodet, inden gerningsmændene havde forladt stedet med flere guldsmykker.

Kørte uden kørekort

BRØNDBY. Lørdag den 14. oktober kl. 16.26 blev en personbil stoppet på Park Allé i Brøndby, hvor føreren, en 56-årig mand, blev sigtet for kørsel i frakendelsestiden. Ejeren af bilen, en 51-årig kvinde, som sad på passagersædet, blev i forbindelse med standsningen ligeledes sigtet for at have overladt sin bil til en person uden førerret.

Tyveri fra personbil

GLOSTRUP. Mandag den 16. oktober kl. 07.00 anmeldte en ansat hos en bilforhandler på Sydvestvej i Glostrup, at en ukendt gerningsmand havde knust en siderude på en bil og herefter stjålet bilens navigationsanlæg.