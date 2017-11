Døgnrapporten

Uddrag fra Københavns Vestegns Politi's døgnrapport for uge 42 og 43

Af Mette Agner Clausen

84-årig kvinde udsat for tricktyveri

GLOSTRUP. Lørdag den 21. oktober kl. 09.45 anmeldte en 84-årig kvinde, at hun tidligere på ugen havde været udsat for tricktyveri i sit hjem på Nordre Ringvej i Glostrup. Tricktyveriet skete, da en mand ringede på kvindens dør og bad om at få et glas vand og låne en kuglepen, hvorfor hun lukkede ham ind i sit køkken. Nogle timer efter han var gået, opdagede hun, at der manglede et større kontantbeløb fra hendes pung.

Gerningsmanden beskrives som:

Dansk mand, ca. 50-60 år og 180-185 cm. høj. Han var iført en blå, kort jakke og en blå kasket.

Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen. Henvendelse i dagtimer eller døgnet rundt på telefon 43 86 14 48.

27-årig sigtet for butikstyveri

BRØNDBY. Lørdag den 21. oktober kl. 16.42 blev en 27-årig mand tilbageholdt og sigtet for butikstyveri, da han forsøgte at forlade et supermarked ved Brøndby Strand Centrum med 11 oksestege, han ikke havde betalt for

Spirituskørsel

GLOSTRUP. Lørdag den 21. oktober kl. 19.30 blev det anmeldt, at en mand netop havde påkørt en betonsøjle på en parkeringsplads på Østbrovej i Glostrup, og at vedkommende efterfølgende forsøgte at forlade stedet. En civil betjent anholdte føreren sammen med en patrulje, som kort tid efter til stedet. Føreren, en 72-årig mand, blev anholdt og sigtet for spirituskørsel.

Spiritusbilist i soloulykke

BRØNDBY. Søndag den 22. oktober kl. 09.05 modtog alarmcentralen en anmeldelse om en soloulykke på Gammel Køge Landevej i Brøndby Strand, hvor en bil havde påkørt et træ og derefter var landet på taget. Føreren, en 31-årig mand, var i stand til selv at komme ud af bilen. Da politiet ankom til stedet, blev han anholdt og sigtet for spirituskørsel. Årsagen til uheldet bliver nu undersøgt, men høj fart var muligvis en faktor.

Politiet efterlyser vidner til tricktyveri

GLOSTRUP. Mandag den 23. oktober kl. 11.10 blev en 67-årig kvinde fra Brøndby angiveligt udsat for tricktyveri i bus 9A, som hun stod på ved Glostrup Centeret. Tricktyveriet skete, da en kvinde satte sig ved siden af den 67-årige i bussen og begyndte at tale til hende på engelsk, mens hun samtidig talte med en anden kvinde, som stod bag dem. Da kvinden kom hjem, opdagede hun, at nogen havde revet hul på hendes plasticpose, og at hendes pung ikke længere lå i posen.

Begge kvinder beskrives som:

Kvinder, 170-175 cm. høje, begge spinkel af bygning med langt, sort hår. De var iført sorte frakke, som gik til knæene og talte begge engelsk.

Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen. Henvendelse i dagtimer eller døgnet rundt på telefon 43 86 14 48.

17-årig sigtet for kørsel uden førerret

GLOSTRUP. Mandag den 23. oktober kl. 21.15 blev en 17-årig dreng sigtet for kørsel uden førerret, da han blev standset i en personbil på Nordre Ringvej i Glostrup. Drengen erkendte, at have ført bilen uden en ledsager.

Mand sigtet for spirituskørsel

GLOSTRUP. Tirsdag den 24. oktober kl. 12.44 modtog vagtcentralen en anmeldelse om, at en mand, som virkede beruset, netop havde sat sig ind i en bil og var kørt ad Hovedvejen i Glostrup. En patrulje i nærheden bragte kort tid efter bilen til standsning, hvor føreren, en 69-årig mand fra Brøndby Strand, blev anholdt og sigtet for spirituskørsel, efter resultatet fra en udåndingstest viste en promille langt over det tilladte. Manden blev bragt til Albertslund Politigård for at få udtaget kontrollerende blodprøver.

Færdselsuheld

BRØNDBY. Onsdag den 25. oktober kl. 17.32 blev det anmeldt, at der var sket et færdselsuheld i krydset mellem Park Allé og Søndre Ringvej i Brøndby, hvor to biler var involveret. Uheldet skete, da føreren af den ene bil, en 21-årig mand fra Vallensbæk, kørte over for rødt og hér påkørte en anden bil, som hverken kunne nå at bremse eller undvige. Politiet ankom til stedet kort tid efter ulykken, hvor de sigtede den 21-årige for at være kørt over for rødt lys, hvilket forårsagede færdselsuheldet. Manden erkendte sig skyldig i sigtelserne.

28-årig mand sigtet i flere forhold

BRØNDBY. Onsdag den 25. oktober kl. 23.24 bragte en politipatrulje en personbil til rutinemæssig standsning på Motorring 3 nær Brøndby. Det viste sig, at føreren, en 28-årig mand fra Roskilde, var påvirket af kokain, hvorfor politiet anholdte ham og sigtede ham for narkokørsel. Han blev samtidig sigtet for kørsel i frakendelsestiden og for at være i besiddelse af en mindre mængde kokain. Manden erkendte alle forholdene.