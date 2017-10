Drømmen om egen skovirksomhed gik i opfyldelse for Barbro

Det er svært at sige, hvornår det præcist begyndte.

Måske da Barbro Jensen i teenageårene beskadigede sit knæ.

Eller da hun flere år senere blev mor og oplevede, hvordan det ændrer ens fødder.

Eller da hun for fem år siden uden held brugte to dage på at gennemtrawle hele København for at finde det helt rigtige par sko.

Drømmen om selv at lave det perfekte par sko til den voksne kvinde, sko der på én og samme tid er elegante og behagelige, sko som giver energi og elegance.

Ikke-kendskab et held

Naturligvis er der sko overalt i det kontorlokale på Ringager i Brøndby, hvorfra Barbro Jensen driver sin egen skovirksomhed, BARBRO Shoes.

Men der er også tegninger med sko, hæle i forskellige størrelser, et whiteboard med spredte noter, en computer og et par kontorstole.

For når man som Barbro Jensen er iværksætter, er man det hele på én gang. Designer, bogholder, sælger, PR-konsulent, udvikler og indkøber.

– Det var jo sådan lidt i affekt, at jeg tænkte, at nu hæver jeg sgu min pension og laver mine egne sko. Jeg kunne ikke finde en elegant sko, som var rar at gå i.

Barbro Jensen griner højt ad sig selv, når hun her fem år senere tænker tilbage på, hvordan det hele startede.

En latter der igennem årene har været blandet med mange andre følelser, men ikke desto mindre altså en latter.

– Mit held var nok også, at jeg ikke kendte branchen. Folk sagde til mig, at det var umuligt, det skal du ikke gøre. Fordi det er svært at lave sko og få produktionen til at være præcis.

Det første råd

Inden Barbro Jensen realiserede drømmen om at starte sin egen virksomhed, arbejdede hun i mange år med virksomhedsudvikling. Men med tiden blev lysten til at prøve drømmen af større end glæden ved at have en fast månedlig indtægt:

– Da jeg skulle på arbejde efter en ferie, kunne jeg mærke, at jeg havde givet nok her. Så jeg afviklede de ting, jeg havde gang i, og spurgte en god ven, om han ikke kendte nogen i skobranchen. Han kendte en, der havde været i branchen i 25 år, og som havde solgt sin virksomhed fem år før. Hende kunne jeg bare ringe til. Jeg kiggede på nummeret en hel dag uden at få ringet. Men da dagen var gået, tænkte jeg, at det var åndssvagt, hun kunne bare sige, at hun ikke ville tale med dig.

Så dagen efter tog Barbro Jensen mod til sig:

– Hun var super sød og havde haft det på præcis sammen måde. Hun fortalte mig en hel masse.

Alligevel ikke for sent

Et af de råd, kvinden gav Barbro Jensen var, at det er for svært at lave sine egne sko. Men at hun skulle tage til en stor skomesse i Milano. Her skulle hun købe fem forskellige mærker og begynde at sælge dem herhjemme. Ikke just det, Barbro Jensen havde drømt om.

Desuden havde messen netop fundet sted og ville først blive afholdt igen et halvt år senere.

Dagen efter tændte Barbro Jensen for computeren, og det viste sig, at det ikke forholdt sig helt, som kvinde havde fortalt:

– Det viste sig, at messen startede om søndagen (to dage senere, red.). Det var fedt, for hvis hele sko-verdenen var samlet der, så var der jo chance for, at nogen lavede en smuk, behagelig sko. I flyet spottede jeg en kvinde med nogle fede sko. Jeg tænkte, at hun nok skulle hen til messen. I lufthavnen fulgte jeg efter hende og spurgte, om hun skulle derud, og om jeg måtte følges med hende. Hun kiggede op og ned af mig og tænke helt sikkert sit, men sagde alligevel ja. I taxaen tøede hun op og gav mig nogle råd. Det var kæmpe stort.

Det afgørende men

På messen gjorde Barbro Jensen et par erfaringer, som skulle få afgørende betydning for hendes kommende skovirksomhed:

– Jeg kiggede på alt muligt, men der var bare ikke nogen, der havde den kombination af det elegante og komfortable samtidig. Så efter at jeg have løbet rundt i otte timer uden resultat, tænkte jeg, jamen så gør jeg det selv.

Derfor begav Barbro Jensen sig de kommende dage igen på vandring rundt på messen:

– Jeg fandt nogen, som havde noget af det, jeg var på udkig efter. Jeg fortalte dem, at de havde mange smukke sko, men de kunne naturligvis godt høre, at der var et men. Efter at jeg havde fortalt, hvad jeg ville, sagde en af dem, der var på standen, at han gerne ville hjælpe mig med at komme i gang. Han var freelancedesigner for den fabrik, der stod for den stand. Men han sagde også, at der ikke var nogen, der ville arbejde samme med mig. Fordi det er risikofyldt og meget besværligt at starte op.

At give op ligger imidlertid ikke til Barbro Jensen:

– De næste to dage brugte jeg på at tale med de portugisere, der har fabrikken og standen. Den sidste dag kiggede jeg ejeren dybt i øjnene og spurgte, hvornår jeg skulle komme til Portugal. Han trak på det, men endte med at sige ugen efter.

En særlig virksomhed

Når man kigger tilbage på sit liv, er det svært at afgøre, hvorvidt man har kontrolleret det hele vejen igennem. Eller om tilfældighederne har været afgørende.

At Barbro Jensen i dag har sin egen skovirksomhed, skyldes naturligvis evner, styrke og udholdenhed.

Men det skyldes også, at hun ved et lykketræf har truffet de rigtige mennesker på det rette tidspunkt.

For den portugisiske familievirksomhed Barbro Jensen besøgte en uge senere, er ikke en tilfældig skoproducent:

– De havde en meget høj og fin sko stående. Jeg sagde til dem, at i Danmark og i Norden står kvinderne tidligt op, smører madpakker, sender børnene i skole, tager på arbejde i 8 timer, hvorefter de henter børn, køber ind og tager hjem og laver mad. I alt det her, har de lyst til at se præsentable ud, også op i en moden alder. Men prøv at forestil jer, at man skal gøre det i de sko, der står der. Man kunne tydeligt se, at de mente, det var latterligt. Ja, nævn mig et skomærke som laver sko der er både elegante og behagelige. så lavede de et lille nik til hinanden, hvorefter den ældste sagde: Ok, Barbro.

Barbro Jensen behøver ikke sige det, men kan ikke holde det tilbage:

– Indeni var jeg ved at eksplodere. Der er en gammel virksomhed, som er drevet af tre brødre. De laver sko til hele verden og til kendte mærker. Og hvorfor skulle de tage mig ind? Men det lykkedes mig altså at overbevise dem om, at der manglede netop de her sko i verden.

Lærte fra bunden

Selvom Barbro Jensen herved havde indgået et samarbejde med en af verdens bedste skomagere, skulle den første sko stadig designes.

Til at begynde med arbejdede Barbro Jensen derfor sammen med freelancedesigneren, hun havde mødt på messen i Milano, og som havde lovet at hjælpe hende i gang.

Men efter et stykke tid blev hun klar over, at hun selv måtte tage over, også på dette punkt:

– Heldigvis var han så doven, at han kun arbejdede, når jeg var der. I starten var jeg så nødt til at tage derned for at få ham til at arbejde. Derved lærte jeg hele processen. Så faktisk var det mit held, at han var så doven, og efter at have arbejdet sammen med ham i seks måneder, afskedigede jeg ham og herefter stod jeg for det hele selv.

Langt fra perfekt

Ni måneder efter at have grundlagt sit eget firma, kunne Barbro Jensen holde den første egenproducerede sko frem.

En stærk oplevelse. Men også et bevis på, at arbejdet langtfra var færdigt:

– Det var en frygtelig oplevelse. Jeg havde givet min designer en masse informationer om, hvordan det skulle se ud og fortalt ham, at han skulle forestille sig en dansk kvinde på 40 år. Jeg havde desuden fået en række dansker kvinder til at hjælpe med at udvikle pasformen, så selve formen på skoen var fin nok. Selvfølgelig lyttede jeg meget til ham, men han har jo aldrig haft en højhælet sko på. Så han kunne finde på at sætte en syning, hvor det kan være ubekvemt, eller bruge hårdt læder, fordi det var flot læder. Men det endte altså også med, at jeg afskedigede ham.

Barbro Jensen tager en sko fra skrivebordet:

– Skoenes komfort og designs er klart blevet bedre siden de første modeller. Det er altid et sats, når du designer. For du tegner en sko, og så bliver den måske ikke lige sådan, som man havde forestillet sig.

Barbro Jensen drejer skoen, der for det utrænede øje ligner de andre til forveksling, rundt:

– Det her er faktisk et flop. Kombinationen af farver er bare ikke god nok. I mit hoved var det godt, men i virkeligheden var det ikke godt. Processen er, at man gør det, man tror er bedst, men så kommer virkeligheden, og man må beslutte, om man tror, resten af verden også synes, skoen er fed.

En særlig sko

Barbro Jensen holder en anden sko frem, en sko der ikke har været et flop.

– Det, der gør mine sko til noget særligt, er, at hælen er placeret et stykke inde på skoen. Det giver god balance. Dermed får du også mest vægt på hælen og ikke så meget på forfoden. Jo mere du kan aflaste forfoden, jo bedre. Min hæl er heller ikke så høj. Desuden er der en blød madras at gå på.

Barbro Jensen vender skoen om:

– Her er en gummisål. Den er lavet i to niveauer, så den ikke er en klods at se på. Det er en kombination af en blød madras og en stødabsorberende gummisål. Med tiden bliver ens fod også lidt bredere, og det skal der være plads til. Og skoen er skåret så den ikke genere knyster og syningerne undgår de sårbare steder.

– Dét jeg laver, er ren logik, det kan undre én, hvorfor ikke alle sko er lavet til at gå i. Men problemet er, at det i høj grad er mænd, der laver dem. De laver dem så fine og smalle, ofte sidder hælen helt bagerst, fordi det ser flot ud. Men det ser altså ikke godt ud, hvis man vælter rundt i dem med nedadvendte mundvige, fordi det er besværligt og gør ondt.

Messerne

Med den første kollektion i hånden forestillede Barbro Jensen sig, at hun nu ville se sine sko i butikker over hele landet. Men sådan skulle det ikke gå:

– Da jeg fik mine sko i 2013, gik det rigtig dårligt i Danmark. 25 procent af detailbutikkerne gik konkurs, og når jeg var rundt og snakke med skobutikkerne, sagde de, at kun turde tage kendte mærker og ikke noget nyt.

Derfor måtte Barbro Jensen igen justere drømmen:

– Jeg begyndte at sælge mine sko på livsstilsmesser, og det gik godt. For når jeg fortalte kunderne om mine sko, så gav det også mening for dem. På livsstilsmesser er det nemlig ofte voksne kvinder og mænd, der kommer, og de kender til udfordringerne med sko. Hvis bare jeg kan overbevise dem om, at de skal prøve, så køber 80 procent mine sko, også selvom det er mange penge for et par sko. Men omvendt er der ikke mange sko som mine. De kommer ofte tilbage og køber flere, ligesom de fortæller det til deres venner og veninder.

Dansk økonomi er blevet bedre de senere år, og Barbro Jensens sko er at finde i udvalgte butikker i København, på Sjælland og endda i Hamborg, og planen er, at de nu skal ud i flere udvalgte butikker i Danmark og udlandet.

Ser det nu

Barbro Jensen har levet en drøm ud. Hun har forladt et fast arbejde og har kastet sig ud i at være iværksætter.

Og det er lykkedes for hende. For hun mener, at virksomheden i dag nok skal klare sig og endda har potentiale til mere, hvis hun havde flere økonomiske ressourcer.

Men det har været hårdt:

– Jeg kan godt se, hvad de mente, dem der sagde til mig, at det ikke kunne lade sig gøre. For det har ikke været let. Jeg har arbejdet rigtig meget, investeret blod, sved og tårer og så har jeg haft en far, en mor og min mand til at hjælpe. Men jeg stoppede ikke. Jeg blev ved.

Og det kan også lade sig gøre for andre at starte egen virksomhed op og få den til at leve:

– Man skal ikke lade sig slå ud af alle de barrierer, man møder. Man kan godt lave en forretningsplan for at tænke det hele igennem, men det bliver aldrig sådan. Der kommer bump og udfordringer, men som regel er der en løsning. Så det vigtigst er ikke at lade sig slå ud.

Og så skal man tage imod hjælp:

– Man skal også have et netværk. Jeg lytter til alle de mennesker, jeg møder. Der er mange gode råd.

Og gerne have en familie, der bakker op:

– Min mand har været en enorm støtte. Han har virkelig stillet op på alle mulige måder. Han er en fantastisk sparring og støtte.

Og i sidste ende lever en forretning af at få solgt sine varer eller ydelser:

– Det er ikke noget problem at få produceret noget, men det skal jo være noget godt, som folk vil købe. Der er mange, der spørger, om jeg ikke skal lave tasker, bælter og tøj. Det kunne være meget sjovt, men så forsvinder fokus. Så det gælder om hele tiden at holde fokus.

Næste gang

Døren op går til Barbro Jensens kontor. Ind kommer hendes far med et par kasser.

– Så tror jeg, at jeg er færdig med at pakke.

– Det er fint, tak skal du have.

Barbro Jensen nævner et par navne på nogle af skoene.

– Jeg tror, vi skal have flyttet lidt rundt, men det tager vi bare næste gang.

Et par gange om ugen kommer hendes far og hjælper med at ekspedere bestillinger fra webshoppen.

Som iværksætter har man mange kasketter på og er afhængig af hjælp og gode råd.

• Barbro Jensen producerer også sko til mænd.

• Det er Barbro Jensens drøm en dag at åbne skohuse over hele verden, hvor man via hjælp fra 3D-scannere og 3D-printere kan få sko, der er lavet præcis til den enkelte kunde.

• Man kan se mere om Barbro Jensen og hendes virksomhed på barbroshoes.dk