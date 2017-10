Dyrere at være husejer i Brøndby

Af Carsten Zacho Spidskandidat for Liberal Alliance i Brøndby Bækkelunden 37 2660 Brøndby Strand Efter et par år med fastfrysning af grundskylden stiger den til næste år med 6,5% på landsplan, efter ønske fra Socialdemokraterne og DF. Det er langt mere end lønudviklingen og stigningen i pensionerne. Det er ikke fair, at husejere i Brøndby […]

Af Carsten Zacho, Spidskandidat for Liberal Alliance i Brøndby, Bækkelunden 37, 2660 Brøndby Strand

Efter et par år med fastfrysning af grundskylden stiger den til næste år med 6,5% på landsplan, efter ønske fra Socialdemokraterne og DF. Det er langt mere end lønudviklingen og stigningen i pensionerne. Det er ikke fair, at husejere i Brøndby i snit skal hive ekstra 1.000 kroner ud af deres budget til skatter, blot fordi de har valgt at bo i hus med have frem for en lejlighed. Danske husejere er i forvejen blandt de hårdest beskattede i Europa.

Kommunalbestyrelsen i Brøndby havde alle muligheder for at afbøde denne stigning, ved indgåelsen af budgettet for 2018. De kunne have nedsat grundskyldspromillen, men det skete ikke. Det er nu takket være det socialdemokratiske flertal blevet dyrere at være borger i Brøndby. Kommunekassen bugner med over en halv milliard skattekroner, og der er absolut ingen grund til at øge skattetrykket for husejere.

Grundskylden er i bund og grund en underlig særskat på husejere. En skat som folk, der bor i lejlighed, kun betaler en brøkdel af.

Liberal Alliance i Brøndby ønsker naturligvis denne særskat på husejere afskaffet. Vi vil ikke straffe folk, alt efter hvilken boligform de vælger.

Vi ønsker blot, at de beholder lidt flere af deres egne penge, og vi arbejder derfor for en konstant nedsættelse af grundskyldspromillen.