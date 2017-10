Endnu en afdeling er med på nedrivning

Som Folkebladet kunne fortælle for et par uger siden, så besluttede et stort flertal i Brøndby almennyttige Boligselskab den 14. september at stemme ja til nedrivning af de fem PCB-ramte højhuse.

Sammen aften stemte en af de andre afdelinger, Postfunktionærernes Andelsboligforening afd. 8, også ja til nedrivning. Også med stort flertal blandt de fremmødte.

Da Tranemosegård afd. 13 holdt et tilsvarende ekstraordinært afdelingsmøde onsdag, var opbakningen til nedrivningen også overvældende.

Således stemte 113 for nedrivning og 14 imod. Der var en blank stemme.

Nedrivningen skal ligeledes godkendes af Brøndby Kommune, Landsbyggefonden samt Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, før den kan igangsættes.