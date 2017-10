Er ikke inviteret

Af Henrik Rasmussen (K), borgmester Jeg har sagt ja til at deltage i alle de valgdebatter, jeg er blevet inviteret til. At Søren Wiborg og Kenneth Kristensen Berth orienterer mig om deres deltagelse i paneldebatter, sætter jeg da pris på. Men foreningen ”Nej til trafikstøj” har hverken inviteret mig eller de øvrige konservative. Mødeafholdelse og […]

