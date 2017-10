Fakta vedrørende et nyt Gildhøjhjem i Vesterledsparken

Kurt Damsted (V)

Medlem af kommunalbestyrelsen i Brøndby

I februar måned i 2015 fik Venstre overbevist den daværende borgmester om, at undersøge de nærmere økonomiske konsekvenser ved at bygge et nyt Plejecenter på Kirkebjerg Søpark som alternativ til Gildhøjhjemmets nuværende placering.

Ved et Temamøde i Kommunalbestyrelsen den 11. november 2015 fremlagde Forvaltningen på trods heraf et forslag, der alene var beregnet på nuværende beliggenhed.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 9. december 2015, at der skulle arbejde videre med 2 placeringsmodeller: Det nuværende samt en placering på Sognevej.

Dette blev støttet af DF. V var imod og ønskede stadig en placering på Kirkebjerg.

Forvaltningen og Borgmesteren afslog i imidlertid en placering på Kirkebjerg, hvorfor V foreslog en placering i Vesterled, hvor kommunen i forvejen har en stor grund liggende ved siden af Vesterled Børnehave. Jeg foreslog DF, at vi samarbejdede om dette forslag. Det accepterede Tom Bech Frederiksen, hvilket vi så har gjort siden både i SSU, KB og Folkebladet.

Vi er derfor enige med DF om, at det ikke er ligegyldigt, hvem vælgerne stemmer på den 21. november 2017, hvis man som os ønsker et nyt topmoderne Plejecenter i Vesterledparken.