Film i efterårsferien

Biffen i Brønden inviterer børn i alle aldre til at bruge en del af denne uges efterårsferie på at se fil.

Således kan man i morgen (onsdag, red) kl. 13 se en fantasy-film fra 2016 for de store børn og unge (fra 11 år). Da Jake opdager en familiehemmelighed, der fører ham på tværs af tiden, finder han et hjem for sælsomme børn.

På fredag kl. 13 vises en superhelte-film fra 2017 for børn fra 7 år.

Da Gotham City igen trues af superskurke, må den sortklædte superhelt træde i karakter og bekæmpe dem, men denne gang kæmper han ikke alene.

James Bond-efterår

I det hel taget er efteråret fuld af gratis film i Kulturhuset Kilden.

For i morgen (onsdag den 17. oktober, red.) og de fire efterfølgende onsdag kan man nemlig se fem udvalgte James Bond film.

James Bond-filmene begynder kl. 16.30 og gratis billetter fås på Oplevbrondby.dk. De kan også hentes i Kilden, Brønden eller på Brøndbyvester Bibliotek.