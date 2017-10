Flere jazztoner på

Så er Brøndby Jazzklub igen klar med et arrangement, nemlig fredag d. 13. oktober. Aftenen byder på et gensyn med Riverside City Jazz Band fra Odense.

Det er band med mange år på bagen og består af modne musikere, der spiller traditionel jazz i dixielandstil med inspiration fra blandt andet Louis Armstrong.

Musikerne er: Erland Larsen, alt- og sopransaxofon: Knud Schwaner, trombone og sang; Ole Kirk, trompet; Jens Petersen, piano; Mogens Leander, kontrabas; Per Andersson, trommer.

Koncerten begynder kl. 19.30 i Kulturhuset Brønden. På jazzklubbens hjemmeside kan man se mere om arrangementet.