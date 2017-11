Fodboldtræner hyldet med pris

Anette Meier fra Arbejdernes Landsbank overrakte mandag 2600-Prisen til Henrik Helleskov-Duus, der træner U10 piger i Brøndby IF. Foto: Heiner Lützen Ank

HELE OMRÅDET. Mandag fik Henrik Helleskov-Duus 2600-Prisen for sit frivillige arbejde med at træne U10 piger i Brøndby IF

Af Heiner Lützen Ank

Det er mandag eftermiddag.

I Brøndby Hallen løber 11 fodboldpiger på ni-ti år rundt på banen. På deres hvide T-shirts står der Guld 2017.

Midt blandt pigerne står Henrik Helleskov-Duus, deres træner. Alle er koncentreret.

Men pludselig står en stor gruppe forældre og søskende også på banen. For det Henrik Helleskov-Duus, der er modtager af dette kvartals 2600-Prisen, og den gruppe af forældre, der har indstillet Henrik Helleskov-Duus til prisen er også mødt op for at hylde ham, da han skal have overrakt blomster, diplom og 2.600 kr.

Skabt vækst og glæde

At det netop er Henrik Helleskov-Duus, der skal hædres for sit arbejde som fodboldtræner for Brøndby IFs U10-1 pigehold begrunder Marianna Dalgas, der har skrevet indstillingen, blandt andet med, at:

– Henrik er en topmotiveret ildsjæl i Brøndby IFs pigefodbold. Han startede pigeholdet årgang 07 op for fire år siden. Da var de kun seks små glade fodboldtøser, og inden året var omme, var de over 25 piger.

Ifølge indstillingen har Henrik Helleskov-Duus ikke blot øget antallet af piger, der spiller fodbold, han har også skabt en glæde hos dem alle:

– Da pigerne startede til fodbold, havde de fleste af pigerne, i modsætning til drengene, kun rørt en fodbold ganske få gange. Henrik har lært dem fodbolden helt fra begyndelsen, og han har med stor tålmodighed instrueret dem i alle fodboldens øvelser.

Og så sørger Henrik Helleskov-Duus for, at pigerne kommer til stævner og kampe:

– Henrik kører land og rige rundt med pigerne for at deltage i spændende stævner, og han er ikke bleg for også at bruge mere af sin fritid på fodboldpigerne, så der bliver også arrangeret sociale arrangementer, som ikke har noget med fodbold at gøre.

Virkelig glad

At forældrene værdsætter hans indsats, glæder Henrik Helleskov-Duus:

– Jeg er glad for, at de oplever det på denne måde. Det er fantastisk.

Henrik Helleskov-Duus har selv en datter på holdet, og der er ifølge ham en ting, der kendetegner hende og resten af holdet:

– De vil det rigtig meget. De kommer for at blive bedre og for at vinde.

Formålet med 2600-Prisen er at sætte fokus på og belønne gode gerninger i Glostrup, Brøndby og Vallensbæk. Hvert kvartal tildeler Arbejdernes Landsbank 2600-Prisen til de personer, der selv eller i kraft af en organisation/klub har gjort en særlig forskel for byen og/eller byens borgere.

Kender du en ildsjæl, der fortjener at blive hyldet, så send din indstilling inklusiv din begrundelse via mail til 2600prisen@al-bank.dk. Med prisen følger – foruden æren – et diplom og 2.600 kroner. Dommerkomitéen består af Anette Meier fra Arbejdernes Landsbank, Mette Hviid Togsverd fra Folkebladet og Gitte Krogsgaard fra Glostrup Kommune. Husk at prisen er en overraskelse, så lad være med at sige noget til personen, du indstiller.