Fokus på letbanen i Vallensbæk

Af

Kirsten og Gunnar Madsen,

Delta Park 30, 10.tv.

Friederike og Jørgen Wenning,

Delta Park 22, 7.th.

Hanne og Jørgen Jensen

Delta Park 22, 9. th.

2665 Vallensbæk

På www.dinletbane.dk kan man se, at den kommende letbane langs ring 3 på strækningen fra Ishøj forløber i den nordvestlige side af vejen frem til krydset Vejlegårdsvej/Bækkeskovvej, Her krydser letbanen over i den sydøstlige side af vejen, og derfra videre midt i de to vejbaner frem til en letbanestation ved broerne for S-toget. Halvvejs frem til krydset ved Vallensbæk Torvevej krydser letbanen igen over til den nordvestlige side af ringvejen for i denne side at fortsætte frem mod Glostrup.

Kommunalbestyrelsen i Vallensbæk fremhæver ofte, at man lægger vægt på øget trafiksikkerhed, især for fodgængerne. Som mangeårige borgere i kommunen kan det ikke undre, at man indskrænker vejbanerne fra fire til to spor. Men det kommer bag på os, at man ved at lade letbanen krydse ringvejen to gange iværksætter ekstraordinære forhindringer for biltrafikken.

Hvis letbanen, hvilket ville være naturligt, på hele strækningen forløb i de to nordvestlige vejbaner, ville trafikforløbet i krydsene ved Vejlegårdsvej og Vallensbæk Torvevej blive mere naturlige, og dermed mere trafiksikre for fodgængere og bilister. Desuden mere simpel for letbanen.

For at øge sikkerheden og et naturligt forløb af skiftet fra fire til to vognbaner på strækningen fra Torvevejen mod motorvejen, er det en fordel, hvis der ved tilkørslen til motorvejen anlægges en rundkørsel. Den vil sandsynligvis kunne kombineres med en evt. station, samt en ekstra tilkørsel til Delta Park bebyggelsen.

Ulempen ved, at letbanen på hele strækningen forløber i den nordvestlige side af ringvejen, vil være, at de S-togstrafikanter, der ønsker at skifte til letbanen til fods, skal bevæge sig 20-25 meter længere frem langs S-banen for at komme ned til en letbanestation på den nordvestlige side af ringvejen. Omvendt vil det betyde en stor lettelse for Vallensbæks egne borgere, der slipper for at krydse biltrafikken, hvad enten de skal med S-toget eller letbanen.

Hvem mon vil gøre noget ved det?